به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین ، ترزا اساکو رئیس هیئت اجتماعی بروکلین گفت: فعالیت این ستادها با جهل کامل به پیش می رود، میزان تعصب میان آنها بسیار زیاد است.

طرح ساخت یک مسجد و یک مرکز اسلامی چهار طبقه با یک مناره در شهر بروکلین در ماه ژوئیه به دپارتمان ساخت و ساز ساختمان ارائه شد اما طراحان شهری این طرح ها را به بهانه قوانین منطقه بندی رد کردند.

این طرح در مرحله اولیه وقتی بدون مناره ارائه شد مورد پذیرش قرار گرفت و کار ساخت وآن پیگیری شد، اما پروژه با مخالفت شدید ساکنان غیرمسلمانی رو به رو شد که گروهی تشکیل داده و اعلامیه هایی توزیع می کنند که روی آن نوشته است: "به مسجد شماره 2812 خیابان ورتیز "نه" بگوئید."

این گروه همچنین یک درخواست آنلاین فراهم کرد که 300 نفر از ساکنان محلی آن را امضاء کرده اند، این درخواست حامی مالی اصلی مسجد یعنی انجمن مسلمانان آمریکایی را متهم به تأسیس یک دولت اسلامی در آمریکا کرده است.

این درحالی است که "مهدی برای" مدیر بنیاد آزادی انجمن مسلمانان آمریکایی اظهار داشت که مخالفان این مسجد نخست انگیزه های مخالفت خود را با مسائلی چون ترافیک و پارکینگ مطرح کردند اما سپس اهداف اصلی آنها مشخص شد و زمانی که مشخص شد این مسجد تمام التزامات لازم را رعایت کرده است، از روش ایجاد وحشت میان افکار عمومی استفاده کردند.

وی افزود: به رغم تمام این سر و صداها حقیقت امر اینجاست که این مسجد با اتکا به قوانین موجود ساخته می شود.

"برای" با ابراز تأسف از این که مسئله مسجد بروکلین تنها مسئله این منطقه نیست، گفت: در بسیاری از شهرها و روستانها وقتی مسلمانان می خواهند نیایشگاهی برای خود بنا کنند همواره عده ای علتی برای حمله به مسجد پیدا می کنند.

این رهبر مسلمان اظهار داشت که طی سالهای گذشته نمونه های بسیاری از این روند مشاهده شده است، برای مثال مرکز فرهنگی انجمن اسلامی بوستون بیش از چهار تا پنج سال با رویکردهای منفی ساکنان محلی رو به رو بود.