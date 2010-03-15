برخی مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان فارس معطل مانده / اعلام نام دستگاه های کم کار

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری با تاکید بر اینکه در دهه چهارم انقلاب باید کار سیستمی و فعالیتهای ستادی را آموخته باشیم، افزود: زمانی که ستادی مثل ساماندهی امور جوانان که در استانها به ریاست استاندار برگزار می شود، مصوباتی را مقرر می کند باید نسبت به اجرای آن نیز تلاش کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی از مصوبات اجرا نشده ستاد در حوزه ازدواج به شمار می رود، تصریح کرد: به عنوان نمونه دستگاه ها دولتی موظف هستند که تالارهای خود را در اختیار کمیته جوانان قرار دهند اما هنوز هیچ مدیریتی در این خصوص منعطف برخورد نکرده است.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس اظهار داشت: در این خصوص مدیران بهانه هایی مثل واگذاری تالارها به بخش خصوصی را مطرح می کنند اما باید دانست چنین بهانه هایی قابل پذیرش نیست.

اعلام اسامی دستگاه های کم کار حوزه ازدواج

حجت الاسلام اسماعیل پور در پاسخ به این سئوال که چرا در این رابطه اسامی دستگاه های کم کار استان معرفی نمی شود، عنوان کرد: در اردیبهشت ماه دستگاه هایی که در حوزه ازدواج کم کاری کرده اند اعلام خواهند شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت سازمان ملی جوانان در سالی که رو به اتمام است، تصریح کرد: یکی از موارد فعالیتها، تشکلهای مردمی بود که در این خصوص باید گفت میزان مشارکتهای اجتماعی جوانان را می توان در این تشکلها ارزیابی کرد به گونه ای که اگر در جامعه ای تعداد تشکلها و فعالیتهای آنان رو به افول باشد نشان می دهد که نشاط اجتماعی در آن جامعه کم است اما در استان فارس به لحاظ تعداد سمن های موجود و شمار فعالیتهای آنان می توان پی به مشارکت و نشاط اجتماعی مناسب در استان فارس برد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس با اشاره به حوزه های مطالعاتی و تحقیقاتی این مجموعه در سال 88 عنوان کرد: طی این مدت چهار پایان نامه مورد حمایت سازمان ملی جوانان فارس قرار گرفت و 41 طرح تحقیقات و پژوهشی نیز در حوزه جوانان به تصویب و اجرا رسید.

حجت الاسلام اسماعیل پور خاطرنشان کرد: رسیدگی به مناطق محروم و بررسی وضعیت آنها در قالب طرح پایش، اجرای همایشها و برگزاری مراسمهای متنوع و... ازجمله سایر فعالیتهایی به شمار می رود که در سال جاری دنبال شد و در هر بخش نتایج مناسبی نیز به دست آمد.

وی در ادامه این نشست با اشاره به اهداف پیش روی این مجموعه برای سال آینده نیز بیان کرد: برای سال آینده سعی می شود در استان فارس موضوع "هویت" به صورت تخصصی در بخشهای مختلف نظیر هویت ملی، دینی، اجتماعی، بومی و... مورد پیگیری قرار گیرد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس متذکر شد: در این خصوص سعی می شود که استان فارس معین موضوع هویت در سطح کشور به شمار رود و دستارودهای محتوایی این امر نیز برای سایر مناطق قابل استفاده و بهره برداری باشد.

حجت الاسلام اسماعیل پور همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت سازمان ملی جوانان در چارت سازمانی جدید نیز بیان کرد: در این خصوص پیش بینی شده هفت استان کشور به عنوان استانهایی که اداره کل خواهند داشت مورد پیگیری و اقدام قرار گیرد و یکی از این هفت استان نیز فارس خواهد بود.