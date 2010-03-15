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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

ایده‌ای برای اصلاح الگوی مصرف/

چاپ دو روی پایان نامه در راستای اصلاح الگوی مصرف

چاپ دو روی پایان نامه در راستای اصلاح الگوی مصرف

شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران مصوب کرد که از این پس دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری پایان نامه های خود را به صورت دو رو به چاپ برسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران این تصمیم را در راستای حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف اتخاذ کرده است.

بر اساس این تصمیم به دلیل اینکه هر پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری به طور متوسط 150 تا 300 صفحه یک رو است و در چندین نسخه نیز باید به چاپ برسد، شورای تحصیلات تکمیلی به دانشجویان اعلام کرد از این پس برای کاهش حجم پایان نامه ها و صرفه جویی صحیح در مصرف کاغذ، متون پایان نامه به صورت دو رو چاپ شود.

تصمیم شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران می تواند به عنوان ایده ای برای سایر دانشگاهها نیز مطرح شود که با توجه به تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل گامی در جهت اصلاح الگوی مصرف برداشته شود.

کد مطلب 1052006

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