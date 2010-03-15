شبکه مخفی پنتاگون برای کشتن مخالفان آمریکا در افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، یکی از مقامات پنتاگون تحت پوشش برنامه جمع آوری اطلاعات شبکه ای از پیمانکاران غیر دولتی را در افغادنستان و پاکستان شکل داده که این افراد ارتش آمریکا را در کشتن افراد تحت تعقیب و شبه نظامیان یاری می دهند.

به نوشته این روزنامه فردی به نام "مارتین فورلانگ" افرادی را از شرکت های امنیتی خصوصی استخدام کرده است. وظیفه این افراد جمع آوری اطلاعاتی درباره مکان های احتمالی افراد تحت تعقیب و موقعیت گروه های شورشی است. اطلاعات جمع آوری شده سپس به واحدهای نظامی و مقامات اطلاعاتی ارسال می شوند تا از آنها در حملات مرگبار درافغانستان و پاکستان استفاده شود.

نیویورک تایمز می نویسد : در حالی که خبرهای زیادی درباره حملات سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سیا ) به مواضع القاعده توسط هواپیماهای بدون سرنشین وجود دارد اما با این وجود برخی از مقامات اطلاعات ایالات متحده درباره فعالیت فورلانگ ابراز بی اطلاعی می کنند. این افراد همچنین درباره اینکه چه کسی بر فعالیت فورلانگ نظارت کرده و در صورت کم کاری وی را مورد بازخواست قرار می دهد نیز اظهار بی اطلاعی می کنند.

به نوشته نیویورک تایمز، اقدام ارتش در استخدام افراد برای فعالیت به عنوان مامور مخفی از سوی تمامی سازمان های آمریکا امری غیرقانونی تلقی می شود. مقامات آمریکایی می گویند شبکه مخفی فورلانگ با پول هایی که به طور ناصحیح از برنامه جمع آوری اطلاعات اخذ می شوند تامین مالی می شود.

نیویورک تایمز می نویسد : در مورد استفاده از ماموران مخفی در پاکستان که احتمال می رود رهبران القاعده و طالبان در آن مخفی شده باشند پیش بینی می شود که این کار به دلیل ممنوعیت فعالیت نظامیان آمریکایی در پاکستان انجام می شود.

در همین رابطه چندی پیش یک روزنامه غربی از اقدام آمریکا در توزیع "تراشه" های الکترونیکی در افغانستان و پاکستان خبر داد. این چیپ ها نوعی فرستنده بودند که افراد آنها را در نزدیکی محل حضور نیروهای طالبان و القاعده قرار می دادند و پس از چند دقیقه این مکان هدف حمله هواپیماهای بدون سرنشین قرار می گرفت.