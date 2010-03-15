به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح دوشنبه در مراسم افتتاح رزمایش طرح نوروزی پلیس راهور گفت: وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها در موضوع ترافیک متفاوت است زیرا ایران دارای جمعیتی جوان است که هرساله به رانندگان اضافه می شوند، بر همین اساس باید در افق چشم‌انداز 30 تا 40 میلیون خودرو در ایران وجود داشته باشد.

وی با اشاره به نظام تشویق و تنبیه اشاره کرد و گفت: 95 درصد رانندگانی که قانون را رعایت می‌کنند گناهی ندارند بر همین اساس باید با تقویت فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر افرادی را که قوانین را رعایت نمی‌کنند در چشم مردم تحقیر کرد.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: بالا رفتن جریمه‌ها و شدت برخورد پلیس به معنای این نیست که مردم در هزینه‌های خود جریمه‌ها را لحاظ کنند بلکه برای این است که متخلفان مرتکب تخلف نشوند.

احمدی مقدم گفت: ‌باید اقدامات پلیس راهور بازدارنده و سخت گیرانه باشد و این به نفع خانواده‌های رانندگان متخلف و همچنین به نفع رانندگان قانون‌گرا است تا از وارد شدن خسارت جانی و مالی به آنان جلوگیری شود.

وی با اشاره به ترخیص برخی از خودروها در کشور گفت: خودروها و موتورسیکلت‌هایی که توقیف شده اند در صورت نداشتن الزام قانونی باید ترخیص شوند تا مردم در ایام نوروز به مسافرت و شادی خود بپردازند.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به چهارشنبه پایان سال گفت: آیین سنتی "چهارشنبه سوری" که از دیرباز در ایران مرسوم است اکنون تغییر کرده و روشهای سنتی آن از بین رفته و تنها برخی رفتارهای پرخطر به واسطه آن شکل گرفته است.

وی ادامه داد: ‌خانواده‌ها باید در این شب فرزندان خود را کنترل کنند تا آنان در کنار خانواده‌های خود به شادی بپردازند.

احمدی مقدم گفت: اگر فردی در این جشن رفتار خطرآفرین داشته باشد و یا با ایجاد راه‌بندان برای مردم مزاحمت ایجاد کند پلیس به شدت با وی برخورد و افرادی را که نمی‌توانند هیجانهای خود را کنترل کنند دستگیر می کند.

وی گفت: امیدواریم نوروز امسال امن‌ترین نوروز نسبت به سالهای گذشته باشد تا مردم روزهای خوبی را سپری کنند.

