کار سلبی فایده ندارد ؛ جوانان را کار ایجابی قانع می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف یکشنبه شب در مراسم یادواره شهدای عملیات خیبر که درمنطقه 9 شهرداری تهران برگزار شد در جمع خانواده شهدا اظهار داشت: امروز زمان کار سلبی کردن نیست، زمان کار ایجابی است و باید با عملکردمان در عرصه مادی و معنوی به جوانان نشان دهیم که این قابلیت در دین وجود دارد.

وی تصریح کرد : مطمئن باشید در هر جا که باشیم بر باورهایی که این بچه ها برایش شهید شدند مصمم هستیم و تحت رهبری مقام معظم رهبری و به دور از همه حاشیه هایی که شاید بر سر راهمان باشد، گام برمی داریم.

شهردار تهران دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه همه هویت حقیقی و حقوقی و همه ظرفیتهای مادی و معنوی ما از وجود شهداست به بیان خاطراتی از عملیات خیبر، پرداخت و گفت: خیبراولین عملیات آب - خاکی بود که با حجم بزرگی انجام شد و در مقیاس جنگهایی در سطح جنگ ما بی نظیر بود، دراین جنگ پلهایی ساخته شد که فاصله 17 کیلومتری جزیره را در مدت زمان 24 ساعت به یکدیگر متصل کرد.

قالیباف ادامه داد: اولین تهاجم هوایی شیمیایی عراق نیز در عملیات خیبر رخ داد و آنهم به دلیل اهمیت این عملیات و فشاری بود که عراق احساس می کرد.

وی در خصوص شهید محمد ابراهیم همت، فرمانده عملیات خیبر نیز اظهار داشت: شهید همت ترکیبی از عقلانیت و عشق و احساس توام با یکدیگر بود و فرهنگ عاشورایی را در دوران دفاع مقدس نمایندگی می کرد و انصافا در طراحی، تدبیر و عقلانیت در کار زبانزد همه فرماندهان بود.

شهردار پایتخت افزود: فرهنگ عاشورا یعنی ترکیبی از احساس، عزت، عقل و تدبیر، روز عاشورا پر است از این حوادث و به این دلیل است که می گویم شهید همت، فرهنگ عاشورا را در دوران دفاع مقدس نمایندگی می کرد.

وی به برخی دیگر از فرماندهان بسیج، ارتش و... نیز اشاره کرد و بیان داشت: فرماندهان بزرگی چون شهید بابایی در نیروی هوایی ارتش حضور داشت نیز که استثنا بود، بابایی بهترین استاد خلبان F 14 و دوره دیده در امریکا بود و در عملیات خیبر هم پرواز می کرد و عملیات را انجام می داد و هم در بخش هدایت هوایی حضور داشت و در نهایت در روز عید قربان و در حالیکه برای شناسایی منطقه در کابین هواپیما نشسته بود، تیری به حنجره اش اصابت کرد و بابایی در روز عید قربان، قربانی راه خدا شد.

قالیباف با تاکید بر اینکه از سنگرسازان بی سنگر نیز باید یاد کرد بیان داشت: پل خیبر به دست بچه های جهاد سازندگی ساخته شد و اگر مهندسان جهاد نبودند امکان نداشت چنین اتفاقی رخ دهد.