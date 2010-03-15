آلبوم "شرح پریشانی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آلبوم موسیقی با قطعه "بی من مرو"آغاز می شود و در ادامه با قطعات "زخم و زخمه"،"جام وصل"،"نازنین"،"شب بارانی"(تقدیم به قهرمان کلیدر) و"پیمان" ادامه پیدا می کند و پایان بخش این آلبوم هم به قطعه "شرح پریشانی" در (مقدمه)،(ساز و آواز ،درآمد تا قرچه)،(ساز و آواز،دیلمان تا فرود) از ساخته های علیرضا بدیع اختصاص دارد.

میدیا فرج نژاد آهنگساز، در ساخت برخی از این قطعات از سازی با عنوان "رسا" استفاده کرده است وی در معرفی این ساز در مقدمه آلبوم چنین آورده است: در پی تحقیات گسترده و بررسی های فراوان برای یافتن سازی جدید درحیطه موسیقی ایرانی ، که با گویش منحصر به فرد ساختار جمله بندی ها، شکل نوازندگی و سلیقه زیبایی شناسی صوتی در این گونه خاص و وسیع موسیقی ، هماهنگی و همخوانی داشته باشد، با ساز نو ساخته ای از ابتکارات جناب آقای ناظمی آشنا شدم که از دید من بسیاری از ویژگی های لازم با توجه به نوظهور بودن را دارا است؛"رسا" قدرت آزمون و خطای بسیار در راستای استفاده از سیم های مختلف و کوک های متفاوت را به نوازنده برحسب جنس موسیقی اجرایی آن و با توجه به ساختار ساز و شکل نواختنش-شبیه سه تار و تنبور -استفاده از فواصل و آکوردها را مقدور می سازد.

حجت اشرف زاده خواننده دربخشی از معرفی آلبوم "شرح پریشانی" را تقدیم به پرویز مشکاتیان کرده و چنین آورده است : به خاطر دارم پس از اجرای بخش آوازی اثر تصمیم به تقدیم آن به استاد فقید پرویز مشکاتیان گرفتیم وافسوس که مجالی برای دیدار نماند . بخش آوازی این اثر را تقدیم می کنیم به او که با آثار بی همتایش برای همیشه ماندگار است.

لازم به ذکر است نوید افقه "تنبک"،پاشا هنجنی"نی"، نوید دهقان"کمانچه"،علی پژوهشگر"عود"،زکریا یوسفی"بندیر، دف، دهل،کوزه و طاس" و میدیا فرج نژاد "تار و سه تار" از جمله نوازنده های این آلبوم موسیقی هستند.