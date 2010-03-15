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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

سردسازی بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز سرخس 26 میلیارد ریال هزینه دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس با اشاره به اجرای طرح سردسازی گاز اسیدی ورودی به واحدهای بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد هزینه این طرح را 26 میلیارد ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، ناصر اسلامی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طرح سردسازی گاز ورودی به واحدهای بازیافت گوگرد با هدف اصلاح دمای گاز اسیدی ورودی به واحد بازیافت گوگرد و جلوگیری از فساد زودهنگام کاتالیست واحد اجرایی شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس گفت: با اجرای این طرح، اصلاح فن کولرهای گاز اسیدی واحد پالایش شماره 5 پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد محقق شده است و هزینه کاتالیست مصرفی در فرآیند گوگردسازی از 12 میلیارد ریال به هشت میلیارد ریال در سال خواهد رسید.
 
وی خاطرنشان کرد:  با اجرای طرح سردسازی گاز اسیدی ورودی به واحدهای بازیافت گوگرد این پالایشگاه  هزینه کاتالیست مصرفی در فرآیند گوگردسازی، سالانه چهار میلیارد ریال کاهش می یابد.  

اسلامی گفت: بازیافت سالانه هشت هزار مترمکعب آب مقطر و یکصد هزار لیتر مایعات گازی، از دیگر مزیتهای اجرای این طرح است.
کد مطلب 1052013

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