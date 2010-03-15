سردسازی بازیافت گوگرد پالایشگاه گاز سرخس 26 میلیارد ریال هزینه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در سرخس، ناصر اسلامی ظهر دوشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: طرح سردسازی گاز ورودی به واحدهای بازیافت گوگرد با هدف اصلاح دمای گاز اسیدی ورودی به واحد بازیافت گوگرد و جلوگیری از فساد زودهنگام کاتالیست واحد اجرایی شده است.

معاون مهندسی و توسعه شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد سرخس گفت: با اجرای این طرح، اصلاح فن کولرهای گاز اسیدی واحد پالایش شماره 5 پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد محقق شده است و هزینه کاتالیست مصرفی در فرآیند گوگردسازی از 12 میلیارد ریال به هشت میلیارد ریال در سال خواهد رسید.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح سردسازی گاز اسیدی ورودی به واحدهای بازیافت گوگرد این پالایشگاه هزینه کاتالیست مصرفی در فرآیند گوگردسازی، سالانه چهار میلیارد ریال کاهش می یابد.



اسلامی گفت: بازیافت سالانه هشت هزار مترمکعب آب مقطر و یکصد هزار لیتر مایعات گازی، از دیگر مزیتهای اجرای این طرح است.