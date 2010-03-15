اعلام جزئیات طرح نوروزی پلیس راهور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی امروز دوشنبه در مراسم افتتاح طرح نوروزی پلیس راهور گفت:‌ برنامه ریزی طرح نوروزی به دلیل پرحجم بودن از سه ماه گذشته در کشور آغاز شده است.

مومنی با اشاره به امکانات و تجهیزات به کار رفته در این طرح گفت: سازمانهای راهداری با 6 هزار و 391 خودرو، 665 اکیپ امدادی و هزار و 61 اکیپ راهداری، سازمان هلال احمر با 667 خودرو، 347 پایگاه پست ثابت، 127 پایگاه سیار، 220 ست نجات و 10 فروند بالگرد پلیس راهور را در اجرای طرح نوروزی همراهی می‌کنند.

رئیس پلیس راهور گفت: اورژانس با دو هزار و 682 تیم خودرویی، 108 ایستگاه ثابت، 12 دستگاه اتوبوس، هزار و591 ایستگاه سیار، هشت فروند بالگرد و پلیس راه با دو هزار و 129 تیم گشت خودرویی، 120 تیم گشت موتوری، 324 ایستگاه ثابت به غیر از پاسگاه‌ها و 10 بالگرد در این طرح حضور دارند.



مومنی گفت: در طرح نوروزی سال 89، 13 میلیون همیارپلیس و پلیس یاران نوجوان و جوان و یک میلیون فرهنگیاران ترافیک در عرصه طرح نوروزی به کمک پلیس می‌آیند.

وی افزود: امیدواریم با اجرای دقیق طرح نورزی بتوان فضایی فراهم کرد که مردم پس از یک سال کاری به سفر بروند و با تجدید روحیه برای یک سال کاری پرنشاط آماده شوند.