ایران آماده کمک به حل مناقشه قره باغ است

محمد باقر بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با درخواست کشورهای آذربایجان و ارمنستان برای میانجیگری ایران در مناقشه ارمنستان تصریح کرد: دو طرف پذیرفتند که ایران از پتانسیل و ظرفیتی که در منطقه و جهان دارد برای حل مشکلات منطقه کمک کند و به عقیده ما بحران قره باغ به نفع منطقه نیست و طرفین درگیر در این مناقشه با گفتگو مسئله را حل کنند.

وی با بیان اینکه ایران آمادگی خود را برای کمک به مناقشه قره باغ اعلام کرده است، بیان داشت: این روند هم اکنون در مرحله مقدماتی قرار دارد.

سفیر ایران در آذربایجان در رابطه با اجلاس اخیر باکو که مهدی صفری نماینده ویژه رئیس جمهور در امور خزر در آن شرکت کرده است ، گفت: در این اجلاس در رابطه با امنیت خزر در حوزه های قاچاق و محیط زیست و ... تبادل نظر صورت گرفت و قرار است بعد از برگزاری یک جلسه دیگر نتایج این جلسات به اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر ارائه شود.

به گفته وی هنوز زمان برگزاری نشست سران کشورهای حاشیه خزر مشخص نشده است.

بهرامی در پایان با اشاره به لغو روادید اتباع آذربایجان برای سفر به ایران گفت: مقامات آذربایجان نیز اعلام کرده اند در حال فراهم کردن مقدمات لغو روادید اتباع ایرانی هستند.