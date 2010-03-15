  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۰۹

حسنی به مهر خبر داد:

افزایش ظرفیت کارشناسی فراگیر در واحدهای شهرستان دانشگاه پیام نور

افزایش ظرفیت کارشناسی فراگیر در واحدهای شهرستان دانشگاه پیام نور

مشاور معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو برای مقطع کارشناسی فراگیر خبر داد و گفت: ظرفیت کارشناسی فراگیر در واحدهای شهرستان دانشگاه پیام نور افزایش می یابد.

فیصل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور امتیاز بالایی برای داوطلبان شهرستانی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی قائل شده و آن افزایش ظرفیت پذیرش برای این داوطلبان است، تا بتوانند به ادامه تحصیل بپردازند.

مشاور معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور علت پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی فراگیر در استان تهران را کم بودن درخواست داوطلبان تهرانی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

به گزارش مهر، امکان ثبت‌نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت برای داوطلبان دوره‌های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام‌نور تا ساعت 24 روز سه شنبه 25 اسفند ماه جاری فراهم شده و داوطلبان مذکور می‌توانند تا زمان اعلام شده با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت‌نام آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام‌نور اقدام کنند.

کد مطلب 1052017

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها