افزایش ظرفیت کارشناسی فراگیر در واحدهای شهرستان دانشگاه پیام نور

فیصل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه پیام نور امتیاز بالایی برای داوطلبان شهرستانی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی قائل شده و آن افزایش ظرفیت پذیرش برای این داوطلبان است، تا بتوانند به ادامه تحصیل بپردازند.

مشاور معاونت آموزشی دانشگاه پیام نور علت پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشجوی کارشناسی فراگیر در استان تهران را کم بودن درخواست داوطلبان تهرانی برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی در دانشگاه پیام نور عنوان کرد.

به گزارش مهر، امکان ثبت‌نام الکترونیکی از طریق شبکه اینترنت برای داوطلبان دوره‌های فراگیر کارشناسی دانشگاه پیام‌نور تا ساعت 24 روز سه شنبه 25 اسفند ماه جاری فراهم شده و داوطلبان مذکور می‌توانند تا زمان اعلام شده با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و بر اساس دستورالعمل‌های مربوط نسبت به تکمیل تقاضانامه الکترونیکی ثبت‌نام آزمون دوره‌های فراگیر کارشناسی سال 1389 دانشگاه پیام‌نور اقدام کنند.