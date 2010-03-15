به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: در حال حاضر اتوبوسهای برقی از بخش امام حسین (ع) تا خیابان خراسان به شهروندان خدمات رسانی می کنند که طی روزهای آتی با بهره برداری از خط شوش تا راه‌آهن اتوبوسهای برقی تا راه آهن ادامه مسیر خواهند داد.

وی با اشاره به اینکه خط جدید اتوبوسهای برقی از شوش تا راه آهن 2/3 کیلومتر( 3 هزار و 200 متر) طول دارد گفت: در بهره برداری آزمایشی و مرحله آغاز به کار 20 دستگاه اتوبوس از میدان امام حسین (ع) تا راه آهن در مسیر این خط به شهروندان خدمات رسانی خواهند کرد اما براساس افزایش تقاضای سفر و تعداد مسافران ظرفیت ناوگان نیز قابل افزایش است.

بیژنی مسیر شوش تا راه‌آهن را یکی از مسیرهای پر تردد مردم دانست که با راه اندازی خط اتوبوسهای برقی در این مسیر بسیاری از مشکلات و نیاز شهروندان در این محدوده رفع خواهد شد.

وی افزود: با توجه به شلوغی و پرتردد بودن مسیر پیش بینی می شود روزانه هر دستگاه اتوبوس در این مسیر دو هزار مسافر را بتوانند جابه جا کند که بر این اساس با افزایش تعداد تقاضای سفر می توان تعداد ناوگان فعال در این خط را هم افزایش داد.

مدیرعامل شرکت و احد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید کرد: راه اندازی خط اتوبوس برقی مسیر میدان امام حسین (ع) تا میدان راه آهن می تواند در کاهش آلودگی هوای این محدوده بسیار موثر باشد و در واقع اتوبوسهای برقی جز کم هزینه ترین و کم استهلاک‌ترین وسایل نقلیه عمومی هستند که علاوه بر دارا بودن بالاترین میزان برداشت مسافر، کم‌ترین آسیب رسانی را به محیط زیست دارند.