عملیات اجرایی قطار شهری کرمانشاه سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سال آینده با مشارکت مدیران و مردم سال شکوفایی خدمات شهری و پروژه های عمرانی شهر کرمانشاه است وما امیدوارم کلیه برنامه های طراحی شده در این سال اجرایی شود.

شهردار کرمانشاه با اشاره اقدامات انجام شده طی چند ماه گذشته، گفت: ساماندهی چم بشیر و قره سو و آغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح جعفرآباد و در آینده میدان شهدا اقداماتی است که در چند ماه گذشته انجام گرفته است.

وی در ادامه با اشاره به چند پروژه عمرانی برجسته در سطح شهر کرمانشاه بیان کرد: قرارداد پارک بزرگ سراب قنبر منعقد شده و در چند روز آینده پل روگذر ایثار به بهره برداری می رسد.

فخری با اشاره به نقش مردم در کمک به پیشبرد برنامه های شهرداری گفت: برای پیشبرد سریعتر برنامه ها نیازمند مشارکت بیشتر مردم با شهرداری هستیم و در این صورت است که می توانیم خدمات بهتری ارائه دهیم.

شهردار کرمانشاه احداث چند فرهنگسرا، جشن عدم دفن زباله برای نخستین بار در کشور و احداث اولین پارک بانوان را از برنامه های سال آینده شهرداری کرمانشاه عنوان کرد.