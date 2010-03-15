پنج کارگزار در تالار بورس گلستان فعالیت دارند

علی احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از 34 کارگزار در تالار بورس کالای کشور در تهران، پنج کارگزار شامل "سینا، صبا جهاد، بانک کشاورزی، خوشه چین و نهایت نگر" در تالار بورس استان نقش دارند.

وی اظهار داشت: هزار و 20 تن کالا به ارزش 10 میلیون و 756 هزار ریال هفته گذشته در این تالار داد و ستد شد.

احسانی خاطرنشان کرد: در این هفته 730 تن ذرت به ارزش افزون بر هزار و 980 میلیون ریال، 150 تن کنجاله سویا به قیمت بیش از 494 میلیون ریال ، 100تن مس به بهای هفت میلیارد و 830 میلیون ریال معامله شد.

مدیر تالار بورس گلستان بیان داشت: همچنین در این مدت 20 تن زایلن به بهای 154 میلیون ریال و 20 تن پلی استلین به ارزش 298 میلیون ریال معامله شد.