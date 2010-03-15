  1. استانها
  2. گلستان
۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

پنج کارگزار در تالار بورس گلستان فعالیت دارند

پنج کارگزار در تالار بورس گلستان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر تالار بورس کالای گلستان اعلام کرد: پنج کارگزار در تالار بورس استان فعالیت دارند.

علی احسانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از 34 کارگزار در تالار بورس کالای کشور در تهران، پنج کارگزار شامل "سینا، صبا جهاد، بانک کشاورزی، خوشه چین و نهایت نگر" در تالار بورس استان نقش دارند.

وی اظهار داشت: هزار و 20 تن کالا به ارزش 10 میلیون و 756 هزار ریال هفته گذشته در این تالار داد و ستد شد.
 
احسانی خاطرنشان کرد: در این هفته 730 تن ذرت به ارزش افزون بر هزار و 980 میلیون ریال، 150 تن کنجاله سویا به قیمت بیش از 494 میلیون ریال ، 100تن مس به بهای هفت میلیارد و  830 میلیون ریال معامله شد.
 
مدیر تالار بورس گلستان بیان داشت: همچنین در این مدت 20 تن زایلن به بهای 154 میلیون ریال و 20 تن پلی استلین به ارزش 298 میلیون ریال معامله شد. 
کد مطلب 1052022

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها