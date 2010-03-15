4 پارک در مرکز تهران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر،"عباس مافی" با اعلام این خبر گفت: در حال حاضر پارک شهید گلپایگانی، کودک و دو باغ راه قنبرزاده به بهره برداری کامل رسیده است.

وی ادامه داد: پارک کودک به متراژ دو هزار متر مربع در ابتدای خیابان مرودشت در ناحیه 5 ، شهید گلپایگانی در ضلع جنوبی خیابان پلیس واقع در ناحیه دو منطقه به متراژ هزار متر مربع در راستای افزایش فضای سبز محلات منطقه راه اندازی شده است.

رئیس اداره فضای سبز منطقه افزود: دو باغ راه در خیابان قنبر زاده و بهار نیز احداث آن در کنار نصب آرک و نورپردازی با چراغ های هفت رنگ به اتمام رسیده است.

وی افتتاح شعبه سوم کیلینیک گل و گیاه در منطقه هفت را از دیگر برنامه های این منطقه بر شمرد و افزود: در این مرکز آموزش کاشت و نگهداری انواع گیاهان در دستور کار قرار گرفته است.

مافی توسعه فضای سبز در خیابان ترکمنستان مقابل بوستان شهروند،کاشت 25 هزار گلدان شب بو در سطح محدوده منطقه ،توزیع 70 هزار نهال و کاشت دوهزار درخت در منازل شهروندان را از دیگر اقدامات این بخش عنوان کرد.