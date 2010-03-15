صرفه جویی 475 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی

علی اکبرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیتها و عملکرد دفتر شبکه ها و روشهای آبیاری در زمینه اصلاح الگوی مصرف، گفت: در سالجاری تاکنون 100 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور، تحت پوشش روشهای نوین آبیاری قرارگرفته که اجرای این طرح، منجر به صرفه جویی 440 میلیون مترمکعب آب شده است.

وی افزود: اجرای روشهای نوین آبیاری در هر هکتار، 4/4 تن افزایش تولید را رقم زده، به نحوی که امسال بالغ بر 440 هزار تن افزایش تولید محصولات کشاورزی محقق شده است.

معاون دفتر شبکه ها و روشهای آبیاری اظهارداشت: در سالجاری تاکنون، بالغ بر 35 هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور، تحت پوشش شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی قرار گرفته است.

وی اعلام کرد: اجرای شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی در هرهکتار، هزار مترمکعب صرفه جویی آب را به دنبال داشته و در نهایت در طول سال، 35 میلیون مترمکعب آب در این بخش، صرفه جویی شده است.

مرادی افزود: در سالجاری با اجرای روشهای نوین آبیاری و احداث شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، معادل 475 میلیون مترمکعب آب در بخش کشاورزی صرفه جویی شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت از شرکتهای تولیدکننده لوازم و قطعات آبیاری در داخل کشور، سبب جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است.