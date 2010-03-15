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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۴۱

در ایام نوروز؛

34 تیم پلیس راه در راه های استان سمنان فعالیت دارند

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: 34 تیم پلیس راه به صورت روزانه و شبانه کنترل ترافیک محورهای این استان را در طرح نوروزی بر عهده دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سرهنگ علیرضا خبیر ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری آیین آغاز رزمایش طرح نوروزی انتظامی، ترافیکی امدادی استان سمنان در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: 25 تیم به صورت روزانه و مابقی در ساعات شب در راه های استان سمنان در طرح نوروزی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: بیش از 500 کیلومتر از مسیر تهران - مشهد در استان سمنان واقع است که تمامی محورهای استان سمنان در این ایام تحت کنترل محسوس و نامحسوس پلیس راه قرار دارند.

به گفته وی، 17 کانکس پلیس راه در راه های این استان در ایام نوروز استقرار دارند که 23 دوربین ثابت به همراه 50 دستگاه دوربین سیار در تعطیلات نوروز تردد خودروها را در محورهای استان کنترل می کنند.

سرهنگ علیرضا خبیر یادآور شد: در ایام اجرای طرح نوروزی پلیس با تخلفات حادثه ساز به طور جدی برخورد می کند.

کد مطلب 1052026

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