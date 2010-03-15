تعداد کشته های حوادث جاده ای در استان سمنان 10 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار قاسم نصری ظهر دوشنبه در آیین آغاز رزمایش طرح نوروزی انتظامی، ترافیکی امدادی استان سمنان در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان گفت: امسال 39 نفر نسبت به کشته های سال گذشته در محورهای جاده ای استان سمنان کاهش داشته ایم.

به گفته وی، 35 دستگاه خودرو گشت نامحسوس در محورهای استان سمنان فعال هستند تا حضور پلیس در همه محورها قابل لمس باشد.

سردار نصری با اشاره به نصب دوربین های ثابت در محورهای استان سمنان گفت: این دوربین ها به روش مانیتورینگ به مرکز وصل هستند و در صورت ثبت تخلف از واحد اجرائیات اقدام می شود.

در این رزمایش که با حضور مدیران کل راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه های استان، معاونت هلال احمر، فرماندهی و معاونین و روسای پلیس تخصصی نیروی انتظامی استان و مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری سمنان برگزار شد، نیروهای امداد و نجات هلال احمر، اورژانس، راه و ترابری، حمل و نقل و پایانه ها، یگان های انتظامی، راهنمایی و رانندگی و پلیس راه توان خود را به نمایش گذاشتند.

همچنین در این رزمایش به صورت نمادین دو لوح و کارت همیار پلیس به دانش آموزان همیار پلیس سمنان اهدا و فرزند یک پلیس نامه ی به پدر پلیس خود را قرائت کرد.

طرح نوروزی انتظامی، ترافیکی امدادی استان سمنان از بیست و پنجم اسفندماه آغاز و تا پانزدهم فروردین ماه ادامه دارد.