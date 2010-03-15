سخنرانی برنده جایزه پولیتزر در دانشگاه کانزاس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینفوزاین، الیور تا کنون 18 مجموعه شعر به چاپ رسانده که مهمترین آنها با نام "آمریکایی بدوی" جایزه پولیتزر را از آن وی کرده‌است.

از الیور به عنوان راهنمایی ماهر با بینشی نادر و نفیس از طبیعت یاد شده‌است. سوزان سالتر رینولدز، مقاله‌نویس لس‌آنجلس تایمز درباره وی می‌نویسد: پس از ساعاتی در سکوت او، در پیشگاه پر برکتش، احساسی همانند تابش اولیه خورشید بر اتاق، روشنایی آب، چوب سفید و بالهای درخشان بیرون پنجره و جزئیات کم اهمیت روزمره را درخواهید یافت.

کتاب شعر اخیر این شاعر با نام "گواهی" کشفی دوباره در شگفتی‌های جهان طبیعی است که توجه منتقدان را به خود جلب کرده‌است.

مری الیور در اوهایو به دنیا آمد.وی در سال 1950 در دانشگاه ایالتی اوهایو و همچنین در کالج واسر به تحصیل پرداخت و مدرک فوق لیسانس گرفت و اکنون یکی از معروفترین شاعران زن آمریکاست.

