20 کشته و زخمی در انفجار فلوجه/ افزایش تلفات نظامیان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع امنیتی و بیمارستانی عراق از وقوع انفجاری قوی در شهر فلوجه خبر داد.

در این انفجار انتحاری که تجمع کارگران در شهر فلوجه رخ داد دستکم هفت نفر کشته و 13 تن دیگر زخمی شدند. فلوجه در 60 کیلومتری غرب بغداد واقع است.

خبرگزاری آلمان نیز به نقل از پلیس عراق اعلام کرد: شیخ عبدالرحمان الکربولی امام جماعت سنی مسجدی در منطقه الخالدیه در غرب بغداد کشته شد. وی صبح امروز پس از خروج از منزل در انفجاری ترور شد.

خبر دیگر اینکه ارتش آمریکا در عراق از کشته شدن یک نظامی خود و زخمی شدن دو تن دیگر در عراق خبر داد. این نظامیان بر اثر تیر اندازی به پایگاه خود در استان دیاله واقع در شمال شرق بغداد کشته و زخمی شدند.

از زمان حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 تاکنون شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا به چهار هزار و 384 نفر رسیده است.