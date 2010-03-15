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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۲

مرکز معاینه فنی تهرانپارس آغاز به کار کرد

مرکز معاینه فنی تهرانپارس آغاز به کار کرد

شهردار ناحیه یک منطقه 8 از آغاز به کار مرکز معاینه فنی در تهرانپارس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین زیدی با اعلام این مطلب گفت: این مرکز که دهمین مرکز مکانیزه معاینه فنی خودروهای سبک در شرق تهران است با هدف کاهش هرچه بیشتر آلودگی هوا و افزایش ایمنی تردد ایجاد شده است.

وی افزود: در این مرکز با ایجاد یکپارچگی در انجام عملیات فنی از لحاظ کیفی، امکان استفاده از خدمات ویژه نظیر ارسال پیامک و اعلام مدت باقی مانده اعتبار فنی و تجمیع اطلاعات همه خودروهای مراجعه کننده به مراکز تحت نظارت نیز در این مرکز انجام می شود.

زیدی تصریح کرد: در حال حاضر در طول روز پیش از 250 خودرو از خدمات این مرکز بهره مند می شوند و 80  در صد خودروها  معاینه فنی دریافت می کنند.

مرکز معاینه فنی در خیابان دماوند بالاتر از سه راه تهرانپارس از ساعت 30/7 لغایت 30/18 آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

کد مطلب 1052031

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