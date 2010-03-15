سقوط سارکوزی در انتخابات محلی/ الیزه در راند نخست شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از 44میلیون فرانسوی واجد شرایط روز یکشنبه در انتخابات محلی مربوط به شورای استانی، که در مجموع 26 استان را شامل می شود، به پای صندوق های رای رفتند که در آن حزب سوسیالیست فرانسه در دور نخست با کسب 30 درصد مجموع آرا از رقیب اصلی خود حزب حاکم جنبش خلق متعلق به نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری این کشور پیشی گرفت.

در این دوره از انتخابات که مرحله دوم آن هفته آینده در تاریخ 21 مارس برگزار خواهد شد، 52 درصد از واجدین شرایط شرکت نکرده بودند و این درحالی است که نارضایتی مردم فرانسه از سیاست های سارکوزی بویژه در حوزه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی و همچجنین بیکاری 10 درصدی این کشور و عمل نکردن سارکوزی به وعده های انتخاباتیش حزب او را بشکست کشاند و این حزب تنها توانست 26.5 درصد از مجموع آرا را از آن خود کند.



در انتخابات روز گذشته در مجموع 252 فهرست انتخاباتی برای کسب 1829 کرسی شوراهای استانی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

از این میان، 1671 کرسی متعلق به 22 استان داخلی فرانسه و 158 کرسی متعلق به 4 استانی است که در آن سوی آب های این کشور قرار دارند.