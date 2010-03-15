ماده واحده بودجه سال 89 تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، بودجه سال 89 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 3 میلیون و 684 هزار و 703 میلیون و 492 میلیون ریال است و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و 684 هزار و 73 میلیارد و 492 میلیون ریال به شرح ذیل است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری‌ دارای‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 271 هزار و 330 میلیارد و 719 میلیون ریال شامل:

الف-1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و 179 هزار و 897 میلیارد و 636 میلیون ریال



الف-2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 91 هزار و 433 میلیارد و 83 میلیون ریال



ب- بودجه شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و 525 هزار و 638 میلیارد و 324 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و 525 هزار و 638 میلیارد و 324 میلیون ریال است.

بررسی این بودجه از دوشنبه هفته گذشته در سه نوبت کاری در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود .

