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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

ماده واحده بودجه سال 89 تصویب شد

ماده واحده بودجه سال 89 تصویب شد

ماده واحده بودجه سال 1389 در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس به تصویب نمایندگان رسید.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ،  بودجه سال 89 کل کشور از حیث منابع بالغ بر 3 میلیون و 684 هزار و 703 میلیون و 492 میلیون ریال است و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و 684 هزار و 73 میلیارد و 492 میلیون ریال به شرح ذیل است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری‌ دارای‌های سرمایه‌ای و مالی و  مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و 271 هزار و 330 میلیارد و 719 میلیون ریال شامل:
 
الف-1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و 179 هزار و 897 میلیارد و 636 میلیون ریال

الف-2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر 91 هزار و 433 میلیارد و 83 میلیون ریال
 
ب- بودجه شرکت های دولتی بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و 525 هزار و 638 میلیارد و 324 میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و 525 هزار و 638 میلیارد و 324 میلیون ریال است.
 
بررسی این بودجه از دوشنبه هفته گذشته در سه نوبت کاری در مجلس شورای اسلامی آغاز شده بود .
 
کد مطلب 1052037

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