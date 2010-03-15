ایران کد در مقابل قاچاقچیان قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد غلامزاده گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در چارچوب بودجه سال 89 کل کشور، ایران کد از سال آینده نقش فعالی را در مبارزه با قاچاق کالا ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران افزود: در بند 3 الحاقیه بخش هزینه ای بودجه 89 مقرر شده است به منظور مقابله با واردات کالاهای قاچاق، کلیه کالاهای وارداتی در سال آینده به گونه ای وارد کشور شود که به تدریج در سامانه ایران کد قابل رهگیری باشد.

وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت از اواسط سال جاری، با همکاری ایران کد طرح برچسب رهگیری کالا را به عنوان ابزاری کم هزینه برای مبارزه با قاچاق کالا و رهگیری کالاهای وارداتی به کشور طراحی کرده، اما هنوز گمرک برای اجرایی شدن کامل این طرح همکاری لازم را صورت نداده است.

به گفته غلامزاده، این درحالی است که هم مصوبات مجلس در چارچوب بودجه 89 و هم مصوبات هیات وزیران که آخرین آن 15 دیماه امسال ابلاغ شده، بر تطبیق فرآیندهای کاری تمام دستگاهها با استانداردسازی اطلاعاتی ایران کد تاکید دارد، لذا گمرک ایران نیز مانند سایر دستگاهها باید امکان تناظر سیستم خود با ایران کد را فراهم آورد، البته احتمال گنجانیدن این مساله در قانون در حال بررسی امور گمرکی، نیز وجود دارد.

وی اظهار داشت: به طور قطع اجرای مصوبات قانون بودجه سال 89 برای رهگیری کلیه کالاهای وارداتی نیاز به همکاری گمرک ایران دارد و ایران کد منتظر اقدامات موثر در این باره است و رایزنی ها در این باره ادامه دارد.

غلامزاده تصریح کرد: هم اکنون در وزارت بازرگانی حدود 40 درصد از کالاهای وارداتی کد ملی دریافت می کنند که دامنه این کالاها گسترده تر خواهد شد. بر این اساس، مواد غذایی، آشامیدنی ها، دارو و لوازم خانگی بخشی از این کالاها هستند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر در وزارت صنایع و معادن صدور یا تمدید پروانه بهره برداری منوط به دریافت ایران کد است موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز دریافت نشان استاندارد را منوط به داشتن کد ملی کالا کرده است. ضمن اینکه در وزارت بهداشت نیز صدور گواهی بهداشت و شماره ساخت، صرفا با ارایه ایران کد امکان پذیر است.

به گفته غلامزاده، دولت نیز با پیشنهاد وزارت بازرگانی، معافیت از پرداخت 10 درصد هزینه کارمزد ثبت سفارش برای کلیه دارندگان کارت بازرگانی در صورت دریافت ایران کد را برای سال 89 تمدید کرده است.

وی اظهار داشت: مصوبه الزام خریدهای دولتی با درج کد ملی در فاکتورها و اسناد معامله کالا از امسال اجرایی شده است و سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

به گفته مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، هم اکنون ایران کد 24 هزار عضو دارد و برای 420 هزار قلم کالا در کشور کد ملی صادر شده است.