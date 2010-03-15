"آلیس در سرزمین عجایب" در صدر فروش اکران جهانی

به گزارش مهراز اسکرین دیلی فیلم جدید تیم برتن این هفته در اکران جهانی 76 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش خود را به 221 میلیون دلاررساند.



این فیلم که در 6621 سالن سینما در 48 کشور جهان اکران شده رکورد بهترین فروش زمستانی در آخر هفته دوم را به دست آورد.بیش از 70 درصد از این میزان فروش یعنی 152 میلیون دلار از سالن های سینمای 3 بعدی به دست آمده است.



"آلیس در سرزمین عجایب " که در 755 سالن سینما در بریتانیا به نمایش در آمده ، در دومین هفته اکران 8/10 میلیون دلار فروخت .در حالی که در نخستین هفته اکران 5/22 میلیون دلار فروخته بود.



فیلم جدید تیم برتن این هفته در روسیه 6/10 میلیون دلار ، در ایتالیا 3/9 میلیون دلار ، در آلمان 1/7 میلیون دلار ، در استرالیا9/5 میلیون دلار در مکزیک 1/5 میلیون دلار و در کره جنوبی 7/4 میلیون دلار فروش داشته است.



این فیلم هفته جاری دراسپانیا ، فرانسه ، چین ، ژاپن و برزیل اکران می شود.



"جزیره شاتر" مارتین اسکورسیزی هم این هفته با 2/19 میلیون دلار فروش در اکران جهانی رده دوم را به خود اختصاص داد."آواتار" نیز در سیزدهمین هفته اکران با 17 میلیون دلارفروش جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

