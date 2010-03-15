دو پروژه راهسازی پاکدشت با حضور معاون وزیر راه عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، در مراسم افتتاح سوله چند منظوره و اداره راه و ترابری شهرستان پاکدشت و همچنین آغاز احداث باند دوم جاده شریف آباد پاکدشت - پیشوای ورامین، احمد بلوکیان معاون وزیر، علی ناوی مدیر کل تجهیز ماشین آلات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، احمد صدیقی مدیر کل راه و ترابری استان تهران، فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس، قربانعلی مقبلی فرماندار و حسن لزومی امام جمعه شهرستان پاکدشت، حضور داشتند.

پروژه سوله چند منظوره راهداری که ساختمان اداره جدید التاسیس راه و ترابری پاکدشت نیز در آن مکان قرار دارد، توسط اداره نگهداری راه و ابنیه راه و ترابری استان تهران با مبلغی معادل پنج میلیارد و 500 میلیون ریال در مدت چهار ماه احداث و به بهره برداری رسید.

این ساختمان به مساحت هزار و 500 متر مربع شامل 450 متر مربع زیر بنای اداره، 500 متر مربع، ماشین آلات و 550 متر مربع زیر بنای انبار کمک است.

همچنین آغاز عملیات احداث باند دوم شریف آباد- پیشوا با ارزش ریالی 500 میلیون ریال با طول حدود 14 کیلومتر جزو برنامه های این مراسم بود.

200 هزار متر مکعب عملیات خاکی، 98 هزار متر مکعب روسازی و 110 هزار تن آسفالت، در این پروژه برآورد شده است.

قرار بود در این مراسم، وزیر راه و ترابری حضور داشته باشد که به دلیل تداخل با افتتاح پروژه ملی آزاد راه رشت - قزوین، وی حضور نیافت.