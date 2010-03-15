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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۷:۲۹

سه پاسگاه حفاظت منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد احداث شد

سه پاسگاه حفاظت منابع طبیعی در کهگیلویه و بویراحمد احداث شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در هفته منابع طبیعی سه پاسگاه حفاظت منابع طبیعی در مناطق "باشت"، "تنگ سرخ" و "چرام" در کهگیلویه و بویراحمد احداث شد.

کریم تباشیر در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این سه پاسگاه به منظور حفاظت از عرصه های منابع طبیعی از جمله جنگل و مرتع با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و600 میلیون ریال احداث شده است.

وی بیان کرد: همچنین کلنگ احداث سد خاکی "چشمه زعفران" چرام با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و نگهداری از آبهای سطحی این منطقه به زمین زده شد.

تباشر عنوان کرد: برای این سد که 9 متر ارتفاع دارد، یک میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه می شود.

این مسئول همچنین یادآور شد: در هفته منابع طبیعی بیش از 30 هزار اصله درخت شامل "سرو" و "کاج"، "زبان گنجشک" و "اقاقیا" در مناطق سردسیری و "اکالیپتوس"، "کنار" و "کهو" در مناطق گرمسیری استان غرس شد.

یک میلیون و 700 هزار هکتار عرصه جنگلی و مرتعی در این استان وجود دارد.

کد مطلب 1052045

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