به گزارش خبرنگار مهر در قزوین مسعود نصرتی ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه چند تن از مدیران ارشد شهرداری قزوین که در سالن اجتماعات قائم برگزار شد، اظهار داشت: بودجه پیش‌بینی شده برای سال 89 شهرداری قزوین 167 میلیارد تومان است که به تصویب شورای شهر قزوین رسیده که با توجه به بودجه 90 میلیارد تومان امسال رقم قابل توجهی است و امیدواریم سال آینده از نظر تحولات شهری سال ویژه و شاخصی باشد.

اجرای بیش از 170 میلیارد تومان پروژه در سال آینده در قزوین

شهردار گفت: علاوه بر 167 میلیارد تومان بودجه‌ تصویب شده توسط شورای شهر در سال آینده 170 میلیارد تومان پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده در قزوین اجرا خواهد شد.

شهردار قزوین از پروژه‌هایی مانند موج‌های آبی همراه با کاربری تجاری، هتل، سالن همایش و سالن ورزشی، شهر بازی در پارک فدک، پارکینگ طبقاتی بوعلی نام برد و افزود: در کنار این فعالیتها پروژه‌های شاخصی با عنوان قزوین + 20 را با کمک یک تیم 60 نفره از متخصصان و کارشناسان با جلسات هفتگی برای اجرا پیگیری کرده ایم که تحول خوبی در شهر ایجاد خواهد کرد.

ساماندهی حفاری‌های شهر قزوین



نصرتی با اشاره به ساماندهی حفاری‌های سطح شهر گفت: با برنامه ‌ریزی و اصلاحات انجام شده و نیز امضاء تفاهمنامه‌ با فرمانداری و ابلاغ آن، شهرداری به عنوان ناظر، مدیر و مجری وارد صحنه خواهد شد.



شهردار قزوین تصریح کرد: براساس این طرح دستگاههای فعال در امور زیربنایی مانند مخابرات، برق، آب و فاضلاب و گاز که کار حفاری را انجام می‌دهند از سال آینده نظارت ویژه‌ درمرمت حفاریها تا مرحله آسفالت با شهرداری است و حتی صورت وضعیت پیمانکاران چهار دستگاه توسط شهرداری تائید می‌شود و بعد از این مرحله کار توسط شهرداری انجام می‌شود.

شهردار قزوین از جذب حدود 85 درصد بودجه شهرداری در سال جاری خبرداد وگفت: در سرفصل جذب درآمد و در مقابل عملیات عمرانی انجام شده 40 تا 65 درصد بوده و تا قبل از اسفند ماه سال جاری حدود 85 درصد جذب درآمد صورت گرفته است و اتفاقات زیربنایی و روبنایی خوبی در سطح شهر قزوین انجام شده است.



در ادامه حسین خاکساران عضو شورای شهر قزوین اظهار داشت: امانتداری ویژگی یک مدیر اسلامی است و هنر یک مدیر، کارمند و خدمتگزار این است که با بهره گیری بهینه از امکانات موجود بیشتریت خدمات را به مردم ارائه کند.

معارفه 10 مدیر جدید در شهرداری قزوین

در پایان این مراسم فرامرز صادقی معاون سابق فنی و عمرانی شهرداری قزوین به عنوان سرپرست شهرداری منطقه یک، مسعود حق لطفی معاون سابق اداره کل راه و ترابری به عنوان معاون فنی و عمرانی شهرداری قزوین، حسین بهزداپور مدیرامل سابق آتش‌نشانی قزوین به عنوان سرپرست شهرداری منطقه دو، سیدعلی شفیعی به عنوان مدیرعامل سازمان آتش نشانی و جمال رهبری منش سرپرست سابق شهرداری منطقه یک قزوین به عنوان مدیرهماهنگی مناطق و نواحی و قائم مقام معاونت اداری و مالی در حوزه طرح و برنامه معرفی شد.

همچنین مجتبی منتظری مدیرعامل سابق سازمان زیباسازی شهرداری به عنوان مدیرعامل سازمان بهشت فاطمیه، غلامرضا ابراهیمی مدیرعامل سابق بهشت فاطمیه به عنوان معاون سازمان تاکسیرانی، هومن باباپور به عنوان سرپرست سازمان زیباسازی، علیرضا هنرور به سمت مدیرامور حفاری‌های سطح شهر و مشاور در حوزه عمرانی و علی مولایی نژاد به عنوان مدیر مالی شهرداری قزوین معرفی شدند.