رشد 9 درصدی تولید انواع خودرو در بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل دفتر ماشین سازی و نیروی محرکه، در بهمن ماه امسال بالغ بر 115 هزار و 18 دستگاه خودروی سواری در کشور تولید شد که 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد دارد.

خودروهای سواری تولید شده در بهمن ماه امسال شامل پراید نسیم و صبا 39 هزار و 816 دستگاه، پژو 405 انژکتوری 18 هزار و 856 دستگاه، پژو 206 به تعداد 12 هزار و 423 دستگاه، سمند 10 هزار و 876 دستگاه، پژو پارش 10 هزار و 182 دستگاه، پراید نسیم و صبای دو گانه سوز هشت هزار و 150 دستگاه و تندر 90 بالغ بر دو هزار و 901 دستگاه بود.

بنا بر این گزارش در سایر گروههای خودرویی نیز در بهمن ماه سال جاری در گروه وانت به تعداد 19 هزار و 281 دستگاه، گروه کامیون دو هزار و 427 دستگاه، گروه دو دیفرانسیل 453 دستگاه، گروه مینی بوس 284 دستگاه و گروه اتوبوس 235 دستگاه خودرو تولید شده است.