افزایش 30 درصدی پارکینگهای شهرداری شیراز در نوروز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سعید دبیری ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه در ایام نوروز 89 بیش از 35 پارکینگ جهت رفاه شهروندان شیرازی و زائران، مسافران و میهمانان نوروزی تدارک دیده شده، گفت: به منظور ارتقای کیفی ارائه خدمات، افرادی به عنوان ناظر مستقیم در تمام پارکینگها مستقر هستند که علاوه بر بررسی ظرفیت پارکینگها مسایل و مشکلات آنها را پیگیری و رفع خواهند کرد.

وی افزود: در محلاتی که تعداد پارکینگها بیش از سه واحد باشد، ناظران محله ای حضور داشته و از طریق بی سیم آماده تنظیم گنجایش پارکینگها و پاسخگویی به درخواستها و شکایات شهروندان و میهمانان خواهند بود.

رئیس ستاد تسهیلات نوروزی شهرداری شیراز همچنین از نصب بالغ بر 45 تابلوی راهنمای شهری با ابعاد بزرگ دروازه ای در نقاط مختلف شهر از جمله ورودی ها خبر داد و گفت: در صورتیکه این تعداد تابلوی نصب شده پاسخگوی اطلاع رسانی مناسب به میهمانان نباشد کاستیهای این امر از طریق نصب بنرهای اطلاعاتی جبران خواهد شد.

دبیری ضمن اشاره به جایگزینی اتوبوس های فرسوده در نقاط مرکزی شهر توسط اتوبوس های گازسوز جدید، راه اندازی اتوبوس های خطی از کمپ های نوروزی به پایانه های اصلی سطح شهر (حرم مطهر شاهچراغ(ع)، نمازی، قصرالدشت و...) و نیز تاکسیهای گردشگری اظهار داشت: 12 تیم نظارت تاکسیرانی به صورت 24 ساعته جهت جمع آوری اطلاعات اشیای گم شده در ایام نوروز و پاسخگویی به مشکلات شهروندان و میهمانان در ایام تعطیلات در سطح شهر فعال هستند.