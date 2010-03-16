تعطیلات پیش از نوروز؛ توافقی پنهانی میان معلم و دانش آموز

به گزارش خبرنگار مهر، هر سال یک هفته باقیمانده به نوروز مسئولان آموزش و پرورش استانها و شهرستانها طی مصاحبه های مختلف تاکید می کنند که "مدارس تا قبل از آغاز تعطیلات رسمی دایر است و دانش آموزان و معلمان باید در مدرسه حضور داشته باشند و هیچ مدرسه ای تعطیل نخواهد بود حتی در روز چهارشنبه پایان سال و..."

برخی از مدیران برای نشان دادن قانونگرایی بالای آموزش و پرورش و رعایت نظم و انضباط در مدارس عنوان می کنند که "با مدیران مدارسی که اقدام به تعطیلی کلاسها کنند یا معلمانی که در مدرسه حضور نیابند برخورد می کنیم." این قوانین به اصطلاح بازدارنده تا جایی پیش می رود که برخی از مدیران دانش آموزان را تهدید به کم کردن نمره انضباط آنها می کنند.

اما هر دانش آموز یا معلمی که روزگاری را در مدرسه سپری کرده باشد این سخنان قاطع و بی چون و چرا را شنیده اما به واقع برای بسیاری محرز شده که این سخنان تنها در حد خوراک تبلیغاتی برای روزنامه ها و رسانه خریدار دارد و در عمل همان چیزی اتفاق می افتد که برخی از معلمان و دانش آموزان به دنبال آن هستند.

در همین هفته جاری به خصوص از روز دوشنبه با سرکی به مدارس و با پرس و جو در میان دوستان و آشنایان می توان به وضوح دید که برخی از نیمکتهای کلاسها خالی از دانش آموزانی شده که فرصت را مغتنم شمرده و تعطیلات را از چند روز قبل آغاز کرده اند یا معلمانی که به هوای خانه تکانی کلاسها را تعطیل کرده و رسیدگی به کارهای شخصی خود را آغاز کرده اند.

گشت و گذار در مراکز خرید هم یکی دیگر از دلایل اثبات این ادعاست، کودکانی که باید در ساعتهایی مشخص بر سر کلاس حاضر باشند در مغازه ها و فروشگاههای مختلف در حال خریدند و نگرانی از بایت غیبت در مدرسه ندارند.

سهیلا و نرگس دو دوست هستند که با مادرانشان به بازار آمده اند تا لباس بخرند وقتی از آنها می پرسم که شیفت صبح درس می خوانند یا عصر می گویند: "صبح"، می پرسم پس چرا در مدرسه نیستید؟ یکی از مادرها می گوید که " اجازه شان را از ناظم مدرسه گرفته ام."

البته این موارد تنها مربوط به امسال یا سال گذشته نیست، این رسم دیرینه ای است که سالها مورد توافق پنهانی معلم و دانش آموز و دانشجو و استاد شده و هیچکس آن را عملی ناپسند نمی داند. توافق پنهانی که نتیجه آن بی توجهی به قانون است.

سال گذشته علی احمدی وزیر آموزش و پرورش سعی کرد با حضور سرزده به چند مدرسه در تهران جدی بودن بخشنامه این وزارتخانه مبنی بر " فعالیت مدارس تا روز آخر منتهی به تعطیلات" را نشان دهد اما باز هم برخی از مدارس در شهرستانهای مختلف و حتی تهران بودند که برنامه دلخواه خودشان را انجام دادند.

مروری بر بخشنامه های اینچنینی طی این سالها نشان می دهد این دستورالعملها به اندازه کافی بازدارنده نبوده یا از ضمانت اجرایی برخوردار نیستند.

اما وزارت آموزش و پرورش در سال جاری تا امروز سه شنبه 25 اسفند، هیچ اعلام رسمی درباره زمان آغاز تعطیلات نداشته به شکلی که برخی مدیران این آسانگیری وزارتخانه را حمل بر امکان زودتر تعطیل کردن مدارس تلقی کرده اند.