ثبت روز ملی تئاتر ایران تصویب شد

اتابک نادری درباره تصویب ثبت روز ملی تئاتر ایران در تقویم رسمی کشور به خبرنگار مهر گفت: از مهرماه 88 در سالروز افتتاح تماشاخانه سنگلج پیشنهاد ثبت روز ملی تئاتر ایران را ارائه دادیم و طوماری با امضاء هنرمندان شناخته شده تئاتر ایران به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد. ما 19 مهرماه را که مصادف با برگزاری اولین جشنواره تئاتر ایران به سال 1344 در تماشاخانه سنگلج را برای تاریخ ثبت روز ملی تئاتر ایران پیشنهاد کردیم.



مسئول پیگیری ثبت روز ملی تئاتر ایران در تقویم رسمی کشور در خصوص وضعیت نهایی ثبت این روز خاطرنشان کرد: کلیت طرح ثبت روز ملی تئاتر ایران در تقویم رسمی کشور توسط شورای فرهنگ عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تصویب شد. البته هنوز روز خاصی برای این امر مشخص نشده و به زودی روز مورد نظر نیز تعیین می‌شود. شورای فرهنگ عمومی ضمن موافقت با این طرح اعلام کرد که روز ملی تئاتر ایران باید زودتر از این‌ها در تقویم رسمی کشور ثبت می‌شد زیرا هنرهای نمایشی ایران پیشینه‌ای دیرینه‌ دارند.



نادری افزود: طی هفته جاری یا در روزهای ابتدایی سال 89 روز مورد نظر برای ثبت روز ملی تئاتر مشخص می‌شود. پس از آن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه شورای فرهنگ عمومی را مورد بررسی قرار می‌دهد. چون تقویم رسمی کشور در سال 89 بسته شده احتمالا روز ملی تئاتر ایران از سال 90 در تقویم رسمی کشور درج می‌شود.