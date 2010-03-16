عبور صادرات غیرنفتی از مرز 23 میلیارد دلار

سید علیرضا شجاعی در گفتگو با مهر گفت: چنانچه روند صعودی ماههای پایانی سال ادامه پیدا کند، امسال میزان صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی از مرز 23 میلیارد دلار و بدون آن از مرز 19 میلیارد دلار نیز می گذرد.

معاون وزیر بازرگانی افزود: با توجه به اینکه صادرات غیرنفتی در ایران، در ماه های پایانی سال دوباره روند صعودی خود را بازیافته است؛ پیش بینی می شود رکورد جدیدی در تاریخ صادرات غیرنفتی ایران به ثبت رسد.

وی تصریح کرد: در یازده ماه نخست سال جاری، میزان صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی، 11 درصد افزایش داشته که این میزان رشد با احتساب میعانات، به 5 درصد رسیده است. بنابراین با توجه به ادامه این روند، پیش بینی می شود میزان رشد صادرات غیرنفتی بدون احتساب میعانات گازی در پایان سال جاری، با 15 درصد افزایش همراه باشد.

سخنگوی وزارت بازرگانی با اشاره به توقف روند صعودی صادرات غیرنفتی در اوایل سال جاری اظهار داشت: در اوایل سال به دلیل تاثیر بحران اقتصادی جهان، روند رشد صادرات غیرنفتی تا حدودی در ایران متوقف شده بود؛ اما در ماههای پایانی سال دوباره شاهد افزایش صادرات غیرنفتی هستیم.

به گزارش مهر، در یازده ماهه نخست سال جاری، صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی به 22.5 میلیارد دلار رسیده که بدون احتساب میعانات از مرز 18.6 میلیارد دلار گذشته است.

