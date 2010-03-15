به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه یکی از برنامه های وزارت نفت افزایش ظرفیت تولید بنزین برای مقابله با تحریم های احتمالی فروش این فرآورده نفتی است، گفت: هم اکنون طرح های افزایش ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاههای داخلی در حال انجام است که با تکمیل این پروژه ها ضمن خودکفایی از واردات بنزین، به صادر کننده این فرآورده نفتی تبدیل می شویم.

وی همچنین با اشاره به امکان تولید 14.5 میلیون لیتر بنزین در واحدهای پتروشیمی تصریح کرد: همچنین کلیه شرکتهایی که اقدام به تحریم فروش بنزین به ایران بکنند در لیست سیاه وزارت نفت قرار می گیرند.

افزایش 43 درصدی صادرات گاز به ترکیه

این عضو کابینه دولت در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات هفتگی برای تامین سوخت زمستانی مشترکان، اظهار داشت: با اقدامات انجام شده زمستان امسال هیچ گونه افت فشار و یا قطعی گاز در سطح شبکه سراسری ایجاد نشد و گاز واحدهای صنعتی، پتروشیمی، پالایشگاهها و مشترکان خانگی و تجاری به طور کامل تامین شده است.

وزیر نفت با اشاره به کاهش 16.4 درصدی واردات گاز از ترکمنستان بیان کرد: همچنین از ابتدای امسال در مجموع 6.8 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی به کشورهای همسایه صادر شده که حاکی از افزایش 43.8 درصدی صادرات گاز است.

به گفته وی زمستان امسال برای نخستین بار حدود 24 تا 25 میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی به ترکیه صادر شده و گاز این کشور به طور کامل تامین شده است.

توافق نفت و اقتصاد برای تخصیص 5 میلیارد دلار منابع مالی

میر کاظمی با اشاره به اینکه از اول امسال حدود 6 درصد از منابع حاصل از فروش نفت به طرح های صنعت نفت اختصاص نیافته بود، تبیین کرد: با توافق نهایی وزارتخانه های نفت و اقتصاد و دارایی و شفاف شدن حسابهای مالی درآمدهای حاصل از 6 درصد از فروش نفت به طرح های صنعت نفت اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اینکه حجم این منابع حدود 5 میلیارد دلار برآورد می شود، گفت: تاکنون 4 میلیارد دلار به پروژه های صنعت نفت منابع مالی از این محل تزریق شده ضمن آنکه در بودجه سال آینده نیز رابطه مالی دولت و وزارت نفت شفاف تر شده است.

مشارکت 75 میلیارد دلاری بانکها در صنعت نفت

به گزارش مهر، میر کاظمی در ادامه از توافق وزارت نفت با سندیکای متشکل از بانکهای داخلی برای تامین مالی طرح های صنعت نفت خبر داد و افزود: تاکنون حدود 75 میلیارد دلار تفاهم نامه با بانکهای داخلی امضا شده است ضمن آنکه مذاکره با سایرموسسات بانکی و مالی برای تامین منابع مالی در حال انجام است.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با یادآوری اینکه بر اساس برنامه پنجم باید در مجموع 125 میلیارد دلار منابع مالی در صنعت نفت جذب شود تصریح کرد: پیش بینی می کنیم در این برنامه حداقل 75 میلیارد دلار از منابع مالی بانکها و 45 تا 50میلیارد دلار منابع حاصل از فروش نفت به پروژه های مختلف صنعت نفت اختصاص یابد.

وی با تاکید بر اینکه قراردادها و تفاهم نامه های جدیدی تا اردیبهشت ماه سال آینده با سایر موسسات مالی و بانکی امضا خواهد شد اظهار داشت: همچنین فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی نیز برای تامین مالی طرح های نفت و گاز کشور در دستور کار قرار دارد

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اشاره به فروش اولین بلوک اوراق مشارکت پارس جنوبی به ارزش 250میلیون یورو تبیین کرد: همچنین پیش بینی می شود در سال 89 حدود 5 میلیارد یورو اوراق مشارکت فازهای پارس جنوبی عرضه شود.

راه اندازی بانک صنعت نفت و گاز در سال 89

این عضو کابینه دولت از راه اندازی اولین بانک تخصصی نفت و گاز ایران در سال 89 خبر داد و افزود: هم اکنون مذاکراتی با برخی فعالان اقتصادی در صنعت نفت برای تشکیل این بانک در حال انجام است ضمن اینکه قصد داریم با ساماندهی کلیه فعالیتها بستر لازم را برای تشکیل این بانک انجام دهیم.

وزیر نفت همچنین در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون حدود 4.5 میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور انرژی مصرف می شود، اظهار داشت: قصد داریم با مدیریت مصرف و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بخشی از این مصرف را مدیریت کنیم.

میر کاظمی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای اولویت بندی اجرای پروژه های صنعت نفت در بخش بالادستی و پایین دستی بیان کرد: قرار است متناسب با منابع مالی و با در نظر گرفتن زنجیره ارزش اجرای این طرح ها اولویت بندی شوند .

وی خاطر نشان کرد: همچنین در نظر گرفتن زنجیره ارزش در اجرای پروژه های نفت و گاز از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که باید با اجرای همزمان چند طرح اقدام به ایجاد محصولاتی با ارزش افزوده کنیم که در غیر این صورت با خواب سرمایه طرح های نفتی مواجه می شویم.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد یک شبکه متمرکز تامین کالا و تجهیزات در سطح صنعت نفت یادآور شد: این شبکه هم اکنون در حال تدوین و شکل گیری است که با نهایی شدن مطالعات قرار است برای کلیه تجهیزات نفتی ساخت داخل کد ملی تعریف شود.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اشاره به اینکه در ابتدا تعدادی از کالاهای پرمصرف در این شبکه متمرکز عرضه می شود، تاکید کرد: همچنین قصد داریم با تعریف استانداردهای جدید ضمن زمینه سازی برای بومی سازی ساخت تجهیزات نفتی به تدریج کلیه کالاهای مورد نیاز را نیز وارد این شبکه بکنیم.

عدم تامین امنیت انرژی با تحریم نفت ایران

عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه بدون شک تحریم صنعت نفت ایران توسط کشورهای غربی و اروپایی تحریم شرکت های فعال نفتی است اظهار داشت: باید برای تامین امنیت انرژی در بلند مدت سرمایه گذاریها در صنایع نفت و گاز ایران توسط شرکتها و کشورهای خارجی افزایش یابد.

این عضو کابینه دولت با اشاره به اینکه آن دسته از کشورهایی که در صنعت نفت سرمایه گذاری و مشارکت نمی کنند در واقع شرکتهای فعال خود را محروم کرده اند، یادآور شد: بر اساس اصول تجارت جهانی هیچ کشوری حق تحریم روابط تجاری سایر کشورها را ندارد و با این اقدام اصول بین المللی را زیر پا گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه ایران از منابع طبیعی هیدروکربوری و نیروهای انسانی بالقوه ای برخوردار است یاد آور شد: با تمهیدات پیش بینی شده در برنامه پنجم میزان سرمایه گذاری ها به بیش از 200 میلیارد دلار افزایش می یابد.

11.4 دلار قیمت واقعی نفت است

به گزارش مهر، وزیر نفت با اشاره به اینکه میزان تولید نفت خام ایران بر اساس نظام سهمیه بندی اوپک کاهش یافته است بیان کرد: در حال حاضر اگر محدودیتی وجود نداشته باشد امکان تولید روزانه حداقل 4 میلیون و یکصد هزار بشکه نفت خام در ایران وجود دارد.

میر کاظمی باتاکید بر اینکه هم اکنون ایران به نظام سهمیه بندی اوپک کاملا پایبند بوده است اظهار داشت: برای کاهش نوسانات قیمت جهانی نفت و ایجاد یک ثبات نسبی در بازارها علاوه بر اوپک ، غیر اوپکی ها هم باید میزان عرضه نفت خود به بازار را مدیریت کنند.

وی با اشاره به اینکه بر مبنای تورم جهانی در حال حاضر قیمت های نفت چندان هم بالا به نظر نمی رسد تبیین کرد: در شرایط فعلی قیمت واقعی نفت در مقایسه با بهای نفت در سال 1975 میلادی حدود 11.4 دلار در نظر گرفته می شود.

شرایط سرمایه گذاری آمریکاییها در صنعت نفت ایران

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال سرمایه گذاری شرکتهای نفتی آمریکا در صنایع نفت و گاز ایران توضیح داد: هم اکنون طرحهای نفتی و گازی ایران از توجیه اقتصادی بالایی برخوردار بوده است.

عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز با اشاره به این موضوع که بر اساس برآوردهای اقتصادی انجام گرفته در شرایط فعلی مشارکت و سرمایه گذاری خارجی ها در فازهای میدان مشترک پارس جنوبی و سایر حوزه های نفتی و گازی از بازگشت مطمئن سرمایه، ریسک صفر درصدی و بازدهی مناسب برخوردار است، تصریح کرد: کلیه شرکتهای خارجی هم می توانند از این مزیت های سرمایه گذاری در نفت ایران استفاده کنند و در غیر این صورت خودشان خود را تحریم کرده اند.