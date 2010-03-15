هفت گروه راه و ترابری در محورهای سمنان فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، رجب قربانپور ظهر دوشنبه در حاشیه برگزاری آیین آغاز رزمایش طرح نوروزی انتظامی، ترافیکی امدادی استان سمنان در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی سمنان گفت: این گروه ها شامل سه نفر از تعمیرکار سبک و مکانیک و راننده می باشد.

وی با اشاره به اینکه این اکیپ ها در محورهای اصلی بویژه محور اصلی تهران - مشهد در محدوده استان سمنان خدمات لازم را به مسافران ارائه می کنند، گفت: برای افزایش ایمنی تردد باند دوم کمربندی سمنان و شاهرود آماده بهره برداری شده است.

قربانپور با اشاره به اینکه بیش از سه میلیون مسافر در ایام نوروز از محور استان سمنان به مشهد مقدس تردد می کنند، گفت: بیش از 500 کیلومتر از مسیر تهران - مشهد در استان سمنان واقع است.