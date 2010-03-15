اختصاص 120 میلیارد ریال برای لایروبی و مرمت قناتها در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به بندهای هزینه ای لایحه بودجه 1389 کل کشور به منظور تسریع در احداث و تکمیل پروژه های شبکه های آبیاری و زهکشی فرعی و تشویق سرمایه گذاران بخش غیردولتی (حقیقی و حقوقی) و تعاونیهای تولیدی، تشکلهای آب ران و شرکتهای سهامی زراعی، نحوه تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی را تعیین کردند.

بنا به این گزارش با تصویب مجلس به وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی اجازه داده شد از محل اعتبارات طرحهای تمکیل داراییهای سرمایه ای مربوط اعتبارات مورد نیاز برای احداث و تکمیل پروژه های موصوف را تا سقف 70 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاعوض و 30 درصد به عنوان سهم بهره برداران در قالب تسهیلات کمکهای فنی و اعتباری تامین و پرداخت کند.

همچنین نمایندگان سهم دولت (وزارت جهاد کشاورزی) را در عملیات تجهیز و نوسازی اراضی دارای آب کافی 85 درصد و سهم بهره برداران را 15 درصد تعیین کردند.

در ادامه این جلسه همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری هم موظف شد 100 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای کوچک تامین آب بندها و سدهای کوتاه و زودبازده در حوزه های آبریز با اولویت دشتهای ممنوعه آبی کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی هستند و حداکثر درمدت دو سال به بهره برداری می رسند اختصاص دهد.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه دیگری شرکت توانیر را موظف دانستند به منظور حصول اطمینان از تامین برق و اعمال مدیریت مصرف سوخت فسیلی مورد نیاز نیروگاهها نسبت به احداث و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر از محل منابع داخلی خود اقدام کند.