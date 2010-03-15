عملیات احداث بزرگترین مجتمع ذوب آهن بخش خصوصی کشور در کرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس هیئت مدیره مجتمع ذوب آهن فرامان کرمانشاه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این مجتمع در زمینی به مساحت 88 هکتار و با مجموع سرمایه گذاری 294 میلیارد تومان(ارزی و ریالی)احداث خواهد شد.

بهروز سلیمانی افزود: 30درصد از کل سرمایه این مجتمع آورده بخش خصوصی و مابقی از محل تسهیلات بانک ملی ایران تامین می شود.

وی ظرفیت سالانه این مجتمع را 400 هزار تن شمش فولاد و 400 هزار تن مقاطع فولادی اعلام و اظهار داشت: هدف تعریف شده بازار این مجتمع علاوه بر بازار داخلی، کشورعراق است و یکی از دلایل مهم انتخاب کرمانشاه برای احداث این مجتمع نزدیکی آن به این کشوراست.

سلیمانی در ادامه میزان اشتغالزایی این مجتمع را هزار و 200 نفر مستقیم و 12 هزار نفر به شکل غیرمستقیم اعلام کرد.

وی با اشاره به زمان تعیین شده جهت بهره برداری از این مجتمع گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و در صورت تحقق پیش بینی ها فاز اول این مجتمع ظرف مدت 18 ماه و کل پروژه در مدت 36 ماه به بهره برداری می رسد.

رئیس هیئت مدیره مجتمع ذوب آهن فرامان کرمانشاه خاطرنشان کرد: این واحد بزرگترین ذوب آهن بخش خصوصی کشور با روش کوره بلند است که مواد اولیه آن از معادن سنگ آهن شهرستان سنقر و کلیایی تامین می شود.