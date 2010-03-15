تجلیل رئیس جمهور از چهره های ماندگار استان اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد ظهر امروز در مراسمی از چهره های ماندگار انقلاب اسلامی استان اصفهان در حوزه های روحانیت ، ایثارگران، دانشگاه ، صنعت ، پیشکسوتان انقلاب اسلامی ، فرهنگیان ، هنر و رسانه‌ ، نظامیان و ورزش تجلیل و قدردانی کرد.



خانواده شهیدان حضرت آیت الله شمس آبادی ، حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی و مرحومه بانو مجتهده امین در حوزه روحانیت، خانواده شهیدان حاج حسین خرازی ، حاج محمد ابراهیم همت، حاج احمد کاظمی درحوزه ایثارگران حجت الاسلام رحیمیان در حوزه پیشکسوتان انقلاب اسلامی، علیرضا افتخاری، در حوزه هنر و رسانه و سردار سرتیپ حسین اصغری در حوزه انتظامی از جمله چهره های ماندگار انقلاب اسلامی استان اصفهان در سال 1388 بودند که لوح سپاس را از رئیس جمهور دریافت کردند.

به گزارش مهر، در بخشی از این جلسه استاندار اصفهان در خصوص برگزاری سومین دوره از مراسم تجلیل از چهره های ماندگار اصفهان اظهار داشت: این همایش درسالهای 86 و 87 نیز برگزار شد که طی آن از 60 نفر ازنخبگان تجلیل شد.

علیرضا ذاکر اصفهان افزود: در این دوره نیز با برگزاری 5 جلسه با حضور نمایندگان 12 حوزه از جمله روحانیت، ایثارگران، دانشگاه اصفهان، دانشگاه آزاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و کاشان، اصحاب هنر و رسانه، نیروی انتظامی، صنعت و فرهنگیان 33 نفر را در این حوزه ها انتخاب نمودیم.

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