دانشجویان خلاق سامانه اطلاعات علمی دانشگاه هنر را طراحی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه اطلاعات علمی دانشگاه هنر به نام ساعد از سوی معاونت پژوهشی این دانشگاه راه اندازی می شود این سامانه مدیریت کلیه فعالیت های علمی و پژوهشی اساتید و سوابق پژوهشی از جمله مقالات، کتب و کنفرانس ها را برعهده دارد.

معاونت پژوهشی قصد دارد مسابقه ای در دو بخش طرح های تبلیغاتی شامل طرح، لوگو، پوستر، بنر، تبلیغات محیطی و سناریوهای تبلیغاتی شامل برنامه های اجرایی و تبلیغات محیطی با قابلیت اجرایی در یک ماه، برگزار کند.

علاقمندان می توانند آثار خود را تا 23 فروردین ماه 89 به معاونت پژوهشی دانشگاه هنر واقع در پردیس باغ ملی ارائه کنند نتایج تا پایان فروردین 89 اعلام می شود و به برگزیدگان جوایزی تعلق می گیرد.