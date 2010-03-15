به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله از رقابتهای تیراندازی جایزه بزرگ آسیا در حالی از فردا با حضور تیراندازان 22 کشور آسیایی در شهر بانکوک تایلند آغاز می شود که این مرحله با استقبال خوبی از نظر تعداد نفرات و تیم ها روبرو شده است.

امروز دوشنبه تیراندازان با کمان کشورمان اولین جلسه تمرین خود را در سایت محل برگزاری این دیدارها برگزار کردند تا فردا در مرحله مقدماتی به مصاف تیراندازان آسیایی بروند.

کیوان ریاضی مهر، میلاد وزیری، نادر منوچهری و سید احمد پارسا در بخش مردان و زهراشمس، آرزو حیدری، یاسمن شیریان و افروز مولوی در بخش بانوان نفرات اعزامی تیم ملی کشورمان را به این رقابتها تشکیل می دهند.