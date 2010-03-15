نبود صنایع تبدیلی خلا بزرگ فراروی کشاورزی استان زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر دوشنبه در سمینار ائمه جمعه، فرماندران و معاونین استاندار زنجان با بیان اینکه ظرفیت های کشاورزی استان زنجان افزود: زنجان حدود یک میلیون هکتار اراضی قابل کشت دارد که از این اراضی یک میلیون و 800 هزار تن محصول برداشت می شود.

وی همچنین به احیا و تجهیز زمین های شیب دار در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام در25 تا 30 هزار هکتار از اراضی شهرستانهای طارم و ماهنشان انجام گرفته است.



رئوفی نژاد در ادامه با اشاره به تعهدات استانداران در سمینار استانها گفت: تعهد استان زنجان ایجاد 27 هزار شغل در بخشهای مختلف در سال 89 است.

استاندار زنجان به 30 هزار میلیارد ریالی یارانه تسهیلات اشتغال در بودجه سال 89 اشاره کرد و افزود: با اعتبار در نظر گرفته شده باید بیش از یک و نیم میلیون اشتغال در سطح کشور ایجاد شود.

همچنین امام جمعه زنجان گفت: در سالی که سپری کردیم ملت ایران بار دیگر امتحانی بزرگ را با یاری خداوند پشت سر گذاشت.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی ادامه داد: ملت ایران با همان انگیزه و صلابت و اراده و اندیشه سال 57 همه فتنه های دشمن را با سربلندی سپری نمودند.

وی با عنوان اینکه بی اشتباه ترین سیاستمداران نظام جمهوری اسلامی مردم هستند و شاهد عادل بر این گفتار مسائلی بود که درگذشته نه خیلی دور شاهد بودیم، تصریح کرد: ائمه جمعه، پاسداران نظام جمهوری اسلامی و امام و رهبری هستند که به حق در این سنگر خوش درخشیدند و روسفید و سربلند این سال را پشت سر گذاشتند و فرمانداران بعنوان بازوان نظام در فرمانداریها هستند که با تمام قوا عمل کردند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ادامه داد:عده ای هستند که بزرگترین مانع و سنگ سر راهشان را موفقیت استان می دانند و برای اینکه اندازه کوچک خودشان گم نشود، درصدند تا استان توسعه پیدا نکند لذا دست به سانسورموفقیت استان و استاندار می زنند که ما چنین اجازه ای را به کسی نخواهیم داد.