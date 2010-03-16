اسقف‌اعظم وین خواستار بررسی ارتباط قانون تجرد و رسوایی‌های کلیسا شد

اسقف اعظم وین در اتریش در واکنش به رسوایی‌های اخلاقی اخیر که به‌شدت به کلیسای کاتولیک ضربه زده است و بحرانهای شدیدی را در این کلیسا موجب شده گفت: مسئله تجرد کشیشها را می‌توان یکی از علل این رسوایی‌های اخلاقی دانست.

کریستوف شونبورن اسقف اعظم وین عالی‌ترین شخصیت کلیسای کاتولیک که میان تجرد کشیشها و رسوایی‌های جنسی ارتباط قائل شده طی مقاله‌ای در تما کرشه ، مجله منطقه اسقفی خود خواستار بررسی دقیق علل این رسوایی‌ها شده است.

در این مقاله آمده است: بررسی علل این رسوایی‌ها باید دربرگیرنده کشیشهای درحال آموزش هم باشد و همچنین طی آن باید مسئله تجرد میان کشیشها و مسئله تکامل شخصیت نیز شکل گیرد. این تحقیق تا حد بسیاری نیازمند صداقت از سوی کلیسا و جامعه است.

شونبورن نخستین کسی نیست که میان تجرد و رسوایی‌های اخلاقی کشیشهای کلیسای کاتولیک ارتباط قائل شده است. پیشتر هانس کونگ رئیس بنیاد اخلاق جهانی چنین مسئله‌ای را مطرح کرده بود.

یک سخنگوی کلیسای کاتولیک در وین اظهارات اسقف اعظم وین را تأیید کرد و اظهار داشت که وی به هیچ وجه به دنبال ایجاد تردید در قانون تجرد و درخواست ابطان آن نیست.

کلیساها و ساکنان شهری در انگستان با ساخت مسجد مخالفت کردند



به دنبال فشارهای کلیسا و ساکنان محلی شهر کمبرلی در جنوب شرقی انگلستان، شورای این شهر با طرحهای بزرگ جامعه مسلمان برای ساخت یک مسجد مخالفت کرد.

شورای روستایی سوری هیث با 36 نفر عضو علیه طرحهای انجمن رفاه مسلمانان بنگالی برای ساخت مسجد رأی دادند. این شورا در مراحل اولیه در ماه ژانویه با طرحهای ساخت این مسجد موافقت کرده بود و تغییر عقیده اعضا پس از ستادهایی صورت گرفت که از سوی کلیساها و ساکنان محلی مخالف با طرح و مکان مسجد به راه افتاده بود، صورت گرفت. این مسجد قرار بود در محل یک مدرسه متروکه ساخته شود که 14 سال پیش از سوی مسلمانان به یک مرکز اسلامی تبدیل شد.

انجمن رفاه مسلمانان بنگالی اظهار داشت که این ساختمان دیگر پاسخگوی نیاز جامعه مسلمان در حال رشد نیز و مردم خواستار اقامه نماز در یک مسجد هستند نه در یک مدرسه.

این درحالی است که ائتلافی از کلیساهای این منطقه ستادی را علیه این پیشنهاد ترتیب داده و اظهار داشتند که این ساخت این مسجد می‌تواند موجبات اختلاف میان مسلمانان و غیر مسلمانان منطقه را در سالهای آتی فراهم کند.

بسیاری از ساکنان با ساخت این مسجد نزدیک آکادمی سلطنتی نظامی مخالف بودند اما عده‌ای آن را سلطه اسلام توصیف کردند. این درحالی است که برخی از ستادهای دیگر فعال علیه ساخت این مسجد مدعی شدند که طرح این مسجد از شایستگی معماری کافی برخوردار نیست.

جان دنهام وزیر امور جوامع و دولت محلی نیز تهدید کرده بود که در صورت تصویب طرح این مسجد تصمیم شورا را مورد تجدید نظر خود قرار می‌دهد.

عبدالماجد رئیس انجمن رفاه مسلمانان بنگالی که طرح ساخت مسجد را ارائه کرده بود گفت: رأی شورا به واسطه نفوذ سیاسی به یغما رفته است.

سخنگوی این انجمن نیز برخی از این ستادها را به نژاد پرستی متهم کرد و گفت: حقیقت این است که مشکل آنها با طراحی ساختمان مسجد نیست، مسئله اصلی آنها این است که ما مسلمان هستیم، در اقلیت به سر می‌بریم و آنها نمی‌خواهند در این منطقه یک مسجد وجود داشته باشد.

هانس کونگ: تجرد کشیشها عامل رسوایی‌های اخلاقی در کلیسا است



رئیس بنیاد اخلاق جهانی و متأله کاتولیک تصریح کرد که میان سوء استفاده‌های جنسی کشیشهای کاتولیک آلمان، ایرلند و آمریکا از کودکان ارتباط مستقیمی با مسئله تجرد میان شخصیتهای دینی کلیسای کاتولیک دارد.

هانس کونگ رئیس بنیاد اخلاق جهانی و استاد بازنشسته دانشگاه توبینگن آلمان همچنین اظهار داشت که رفتار کلیسا در رابطه با مسئله کنترل باروری بر خلاف موضع گیری های انجام شده است.

کلیسای کاتولیک آلمان هرگونه ارتباطی میان سوء استفاده ها و همجنسگرایی را با مسئله تجرد تکذیب کرد.

هفته گذشته منطقه اسقفی رگنزبرگ آلمان گزارش کرد که یکی از اعضای گروه سرایندگان کلیسا اظهار داشت مورد سوء استفاده یکی از اعضای دسته سرود خود قرار گرفته، گروهی که طی سه دهه هدایت و رهبری آن برعهده گئورگ راتزینگر برادر پاپ بوده است. مقر پاپ اعلام کرده است که از تلاشهای منطقه اسقفی رگنزبرگ برای بررسی این رسوایی و تحلیل آن حمایت می کند.

رابرت زولتش اسقف اعظم فریبورگ و رئیس کنفرانس اسقفهای آلمانی این سوء استفاده ها را بیدادگرانه دانست و ملتمسانه از قربانیان خواستار بخشش شد اما ارتباط میان آنها و مسئله تجرد شخصیتهای دینی کلیسا را تکذیب کرد.

هانس کونگ طی مقاله ای از این عذرخواهی استقبال کرده اما تکذیب وی را اشتباه خوانده است.

هانس کونگ این پرسش را مطرح کرده است که چرا سوء استفاده از کودکان تا این حد در کلیسای کاتولیک رواج یافته است؟ مسئله تجرد کشیشها تنها علت سوء رفتار آنها نیست بلکه مهمترین و قطعی ترین تجلی رویکرد کلیسا به این موضوع است.

وی به نقل از عهد جدید گفت که مسیح و سنت پل مجرد بودند اما در این رابطه آزادی کامل را به تمام افراد ارائه کرده اند. سنت پل در نخستین نامه خود به قرتانیان یادآور شده است که به علت مواردی در عدم رعایت مسائل اخلاقی مرد و زن باید با یکدیگر ازدواج کنند. پیتر و حواریون دیگر نیز ازدواج کرده بودند و اواخر قرن یازدهم با اعمال قانون تجرد شخصیتهای دینی هزاران نفر از کشیشها اعتراض کردند.

رئیس بنیاد اخلاق جهانی یادآور شد: تجرد اجباری علت مهمی برای کمبود کشیش در کلیسا است.

وی استدلال کرد دو راه حل ساده برای مسئله کمبود کشیش در کلیسا وجود دارد یکی فسخ قانون تجرد به عنوان ریشه تمام این شرها ودیگری پذیرش زنان به عنوان شخصیتهای دینی کلیسای کاتولیک؛ اسقفها خود از این دو راه حل اطلاع دارند اما جرأت مطرح کردن آنرا ندارد.

کلیسای اسکاتلند خالی شدن جهان از سلاحهای هسته‌ای را خواستار شد



رئیس مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند تصریح کرد: اکنون زمان آن فرا رسیدن است که کشورهای سراسر جهان خود را به داشتن جهانی خالی از سلاحهای هسته‌ای متعهد کنند.

ویلیام هیوویت رئیس مجمع عمومی کلیسای اسکاتلند و عضو ائتلاف رهبران کلیسایی ناظر بر ستاد خلع سلاح هسته‌ای است.

ستاد کلیساها با عنوان " اکنون زمان آن فرارسیده است" به شورای جهانی کلیساها و دیگر شخصیتهای کلیسایی پیوسته تا از دولتها بخواهند خود را در قالب و چارچوب یک تعهد بین المللی قرار دهند تا استفاده از سلاح های هسته ای در چارچوب این قرار داد جدید سلاحهای هسته‌ای ممنوع شود.

هیوویت از اعضای کلیسای اسکاتلند و دیگران خواست تا درخواست آنلاینی را برای ابراز حمایت خود از این اهداف امضا کنند.

ائتلاف شخصیتهای دینی دربرگیرنده کلیسای اسکاتلند، کلیسای انگلستان، کلیسای متودیست، اتحادیه باپتیستهای بریتانیا، انجمن دینی دوستان، کلیسای اصلاحات متحد، دپارتمان بین المللی امور اسقفهای کاتولیک، کنفرانس اسقفهای انگلستان و ولز، رئیس کنفرانس اسقفهای کاتولیک اسکاتلند و اسقف اعظم کلیسای ولز است.

این افراد نگرانی خود را نسبت در آستانه همایش ماه می در رابطه با منع تکثیر سلاح‌های هسته ای منعکس کرده و اعتقا دارند که این همایش می‌تواند برای خلع سلاح بین‌المللی حائز اهمیت باشد.

رهبر کاتولیکهای جهان به اسپانیا سفر می‌کند



پاپ بندیکت شانزدهم قرار است ماه نوامبر (آبان‌ماه سال آتی) به اسپانیا سفر کند و به منظور تقدیس کلیسای مشهور ساگرادا فامیلیا در بارسلون توقفی داشته باشد.

پاپ قرار است طی این سفر به شهر زیارتی سانتیگو دی کامپوستلا برود. این دیدار بخشی از مراسم جشنهای عید سنت جیمز است. هزاران نفر از مسیحیان سراسر دنیا به این شهر سفر می‌کنند و در جاده سانتیگو به زیارت می‌پردازند.

پاپ در این سفر همچنین به شهر بارسلون نیز برای تقدیس کلیسای ساگرادا فامیلیا به عنوان یکی بناهای شاخص بارسلونا می‌رود. کار ساخت این کلیسا در سال 1882 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. معماری این کلیسا را آنتونی گادی برعهده داشت که در سال 1926 از دنیا رفت.

پاپ فقید کاتولیکها ژان پل دوم نیز در سال 1986 به بارسلون سفر کرد، بندیکت شانزدهم نیز در سال 2006، یک سال پس از انتخاب شدن عنوان پاپ برای حضور در همایش خانواده ها در والنسیا به اسپانیا سفر کرد و انتظار می‌رود که در سال 2011 نیز به منظور برگزاری روز جهانی جوانان کاتولیک بار دیگر به اسپانیا سفر کند.

تاکنون مشخص نشده است که آیا پاپ با خوزه لوئیس رودریگرز که دولت وی در قانونی کردن ازدواج همجنسگرایان و رفع محدودیتهای سقط جنین نقش اول را برعهده داشت دیدار می‌کند یا خیر. این رویکردهای دولت اسپانیا موجبات خشم کلیسا را فراهم کرده است این درحالی است که پاپ و رودریگرز در سال 2006 دیدار کوتاهی با یکدیگر داشتند.

بندیکت شانزدهم که ماه آینده 83 ساله می‌شود غیر از اسپانیا در طول سال جاری میلادی به مالت، پرتغال، قبرس و بریتانیا سفر خواهد کرد.