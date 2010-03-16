حجت الاسلام حسین علوی مهر مدیر دانشنامه قرآن پژوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی مسئله عید از نظر اسلام نشان می دهد که بعد معنوی و بعد روحی آن شدید و قوی تر از بعد ظاهری آن است.

وی افزود: اگر عیدهای رایج در سنت و فرهنگ اسلامی خود را چون عید فطر، قربان و غدیر بررسی کنیم یک شاخصه مهم آن همان جنبه های معنوی است که خداوند متعال به آن عنایت داشته است بیش از بعد جنبه های ظاهری مدنظر است.

حجت الاسلام علوی مهر تصریح کرد: برای مثال در رابطه با عید فطر به علت روزه گرفتن، زکات فطره دادن ، خداوند متعال یک روز را به عنوان شادباش این امر معنوی قرار داده است که روز شادی همه روزه داران است. عید قربان نیز به همین شکل است که حاجیان پس از سختی های معنوی فراوان در عید قربان شادباش می گیرند.

وی در ادامه به سایر ایامی اشاره کرد که عید نامیده شده است و گفت: ایام دیگر که عید نامیده شده نیز از همین جنبه برخوردار است، برای مثال روز جمعه که عید نامیده شده دارای جنبه های معنوی بسیاری است که در آن میان می توان به عبادتهایی چون نماز جمعه و غسل روز جمعه اشاره کرد. جنبه معنوی اعیاد اسلامی بسیار بیشتر از جنبه مادی است. اساسا عید و فرهنگ عیدی که در اسلام تعریف شده از بعد معنوی غنی تری نسبت به بعد مادی برخوردار است.

مدیر دانشنامه قرآن پژوهی یادآور شد: در روایتی از امیرالمومنین آمده است که هر روز در آن گناه نکرده باشید، آن روز عید شما است. این امر القا کننده یک فرهنگ است که در آن مادیات مطرح نیست، بلکه بعد روحی در این عید مطرح است.

وی تأکید کرد: نوروز هم که مورد تأیید اسلام است و جنبه های معنوی آن بیشتر از مادی است. درست است که بهار جهان را زیبا می کند و ما به استقبال آن می رویم، اما در روایات گفته شده است که در این روز نظافت را رعایت کنید، روزه بگیرد و عبادت کنید و همچنین دعای تحویل سال برای تحول بسیار مهم شمرده شده است.

حجت الاسلام علوی مهر گفت: در رابطه با دعای تحویل سال گفت: این انقلاب درونی که در این دعا مطرح شده نشان می دهد یک مسئله کاملا معنوی باید در نوروز حاکم باشد و ارزش بیشتری باید برای آن قائل شویم.

وی همچنین اظهار داشت: در فرهنگ عمومی مسائل پسندیده ای در رابطه با نوروز وجود دارد که باید تقویت شود. در طول سال به علت گرفتاریها و فاصله ها صله رحم و دید و بازدید صورت نمی گیرد اما صله رحم در ایام نوروز از سنتهای مورد تأکید اسلام است. همچنین مسئله خانه تکانی نیز از نظر دینی حائز اهمیت است، پوشیدن لباس نو در روایات مورد تأکید قرار گرفته است اما در این میان باید مراقب باشیم که ابعاد مادی چون خوردن شکلات و شیرینی بر جنبه های معنوی نوروز غلبه پیدا نکند و در مسائل مربوط به عید نوروز محور نباشد.