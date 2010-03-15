به گزارش خبرگزاری مهر، "پنجره‎‌ای به سوی فلسفه شرق" مجموعه مقالات علمی سمینار "تفکر ایرانی در فلسفه اسلامی" است که در بهمن ماه سال 88 از سوی نمایندگی فرهنگی کشورمان در آلبانی برگزار شد.

این کتاب در کنار کتاب "فلسفه کلاسیک ایرانی" که به مناسبت همین سمینار از سوی این نمایندگی منتشر شده بود اکنون دومین منبع ارزشمند علمی به زبان آلبانیایی در معرفی فلسفه ایرانی اسلامی برای مخاطبان آلبانیایی زبان منطقه خصوصا کشور آلبانی است.

در مقدمه این کتاب به قلم شهروز فلاحت پیشه سرپرست نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تیرانا آمده است : " ...اعلام سال ۲۰۱۰ از سوی یونسکو بعنوان سال بین المللی نزدیکی فرهنگها نمایندگی فرهنگی کشورمان در آلبانی را بر آن داشت تا با برگزاری سمینار تفکر ایرانی در فلسفه اسلامی در اقدامی نمادین در مسیر گام برداشتن بسوی نزدیکی فرهنگها، ضمن معرفی سنت فلسفی و فکری ایرانیان و تاثیر آن در شکل گیری و توسعه فلسفه اسلامی بعنوان یکی از مهمترین وزنه های فلسفی جهان در مقابل دیگر مکاتب فلسفی، مفاهیم آن را بعنوان ابزاری ارزشمند در نزدیکی و دوستی میان فرهنگها از دو منظر نظری و عملی برای خوانندگان نمایان سازد.... از مهمترین دستاوردهای این سمینار گذشته از معرفی موضوع فلسفه ایرانی اسلامی در افکار عمومی و رسانه های آلبانی و نقش ایرانیان در پایه گزاری آن ، ارائه 9 مقاله علمی و طرح دیدگاههایی نوین در سرزمین آلبانی بود که بعنوان پنجره ای جدید در حوزه فلسفه شرق اکنون در کتابی به همین عنوان در دسترس علاقمندان قرار دارد..."