اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، صابر پرستی تیرانداز تبریزی به همراه تیم ملی تیراندازی ایران با رفع مشکلات سفر به استرالیا بامداد امروز به جام جهانی اعزام شد.

صابر پرستی رکورددار تبریزی تیم ملی در نخستین گروه تیم تیراندازی ایران با 13 تیرانداز مرد و زن در دو رشته تفنگ و تپانچه بامداد امروز (شنبه) تهران را به مقصد سیدنی ترک کرد.

قرار بود تیم تیراندازی 13 اسفندماه سال جاری ایران را برای برگزاری اردوی تدارکاتی در استرالیا و سپس شرکت در مسابقات جام جهانی2010 تیراندازی در این کشور ترک کند، اما مسئولان استرالیا به دلیل وضع قانونی جدید در پارلمان این کشور اعلام کردند ورود ورزشکاران ایران با سلاح به این کشور ممنوع است.

مسئولان فدراسیون تیراندازی ایران در واکنش به این تصمیم، ضمن پافشاری برخواسته‌های به حق ایران، این مسأله را به اطلاع فدراسیون جهانی تیراندازی رساندند تا این نهاد بین‌المللی با این اقدام خودسرانه که به نوعی دخالت سیاست در ورزش محسوب می‌شود، برخورد کند.

پس از تلاش‌های مسئولان فدراسیون تیراندازی ایران، مسئولان استرالیا سرانجام تسلیم خواسته به حق ایران شدند و بعد از ظهر روز گذشته آمادگی خود را برای پذیرش تیراندازان ایران به همراه سلاح‌هایشان،‌ اعلام کردند.

از آنجا که مسئولان فدراسیون تیراندازی ایران چند روز زودتر از موعد مقرر، روادید و حتی بلیت‌های تیم تیراندازی ایران را آماده کرده بودند، گروه نخست تیم تیراندازی ایران بلافاصله با 13 تیرانداز و پنج همراه ‌ساعت 4 روز بامداد شنبه تهران را به مقصد سیدنی ترک کرد.

گروه دوم ایران متشکل از شش تیرانداز (پنج مرد و یک زن) 27 اسفندماه عازم سیدنی خواهند شد.

مسابقات جام‌جهانی تیراندازی استرالیا از‌ جمله معتبرترین مسابقات تیراندازی در دنیا به شمار می‌رود که از 29 اسفندماه 1388 تا نهم فروردین‌ماه سال آینده در سیدنی برگزار می‌شود.

پتروشیمی و پرسپولیس 27 اسفند در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز

برنامه مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی اعلام شد و پتروشیمی تبریز و پرسپولیس تهران 27 اسفند در ورزشگاه یادگار امام ره به مصاف هم می روند.

پنج شنبه 27 اسفند پتروشیمی تبریز وپرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز از ساعت 14:45 به مصاف هم می روند.

دو مدال نقره کاراته کاران تبریزی و حضور در اردوی آماده سازی تیم ملی

پیکارهای انتخابی تیم امید کاراته ایران با شناخت نفرات اوزان مختلف به پایان رسید و تیم کاراته آذربایجانشرقی با 2 مدال نقره به کار خود پایان داد تا جواز حضور در اردوهای آماده سازی تیم امید را به دست آوردند.

در پایان این مسابقات که در سه وزن برگزار شد در وزن منهای 78 گیلوگرم سجاد اصغرپور کاراته کار آذربایجانشرقی به مدال نقره رسید و حسین تجلی از گلستان دوم و فریبرز نیکجو از مازندران و مهدی بصیری از گیلان مشترکا سوم شدند.

در وزن منهای 68 کیلوگرم در رده سنی 16 - 17 سال جوانان سجاد حیاتی کاراته کار آذربایجان شرقی به مقام نایب قهرمانی رسید و مهران یوسفی از کرج اول شد و آروین باقری از گیلان و محمد غلامحسینی از زنجان سوم مشترک شدند.

شهرداری تبریز صعود خود را به لیگ دسته یک والیبال را پنج شنبه جشن می گیرد

دور نهائی مرحله برگشت رقابتهای والیبال زیر گروه قهرمانی باشگاههای کشور جام وحدت پنج شنبه وارد هفته سوم می شود و تیم شهرداری تبریز در سالن اقدمی از ساعت 16 میزبان ایران خودرو ابهر خواهد بود تا شکست این تیم جشن صعود به لیگ دسته یک را برگزار کند.

تیم شهرداری تبریز با دو باخت و چهار برد صدرنشین مسابقات است و در صورت برد به عنوان تیم اول راهی دسته یک می شود و در صورت باخت در تبریز در صورت بالا بودن پوئن های خود به عنوان تیم دوم صعود خواهد کرد.

شطرنجباز تبریزی به جمع تیم ملی شطرنج پیوستند

عنوان چهارمی و پنجمی شطرنج قهرمانی کشور به اصغر گلی زاده استاد فیده تبریز و نیما حسین زاده رسید

استاد فیده تبریز تنها استاد فیده آذربایجانشرقی اصغر گلی زاده و نیما حسین زاده در پایان مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور به مقامهای چهارمی و پنجمی کشور دست یافتند تا 2 شطرنجباز سهم آذربایجانشرقی در تیم 6 نفره شطرنج کشورمان باشد.

در پایان دور دهم مسابقات شطرنج قهرمانی مردان کشور، قائم مقامی با کسب هشت امتیاز از 10 بازی و با اختلاف 5/2 امتیاز نسبت به نفر دوم پیشتاز رقابت ها است و پس از وی استاد فیده محسن شعرباف با 5/5 امتیاز در جایگاه دوم ایستاده است.

مرتضی عسگری نیز با پنج امتیاز از 10 بازی در جایگاه سوم قرار گرفت.

لازم به ذکر است، بخش آقایان مسابقات در 11 و بخش بانوان مسابقات در 13 دور به روش دوره ای برگزار می شود.

حبیب نوظهوری سطح دو مربیگری جهانی ترامپولین را در پرتغال کسب کرد

در کلاس سطح دو مربیگری جهانی ترامپولین در کشور پرتغال سرمربی تبریزی تیم ملی ترامپولین کشور در بین 18 نفر شرکت کننده عنوان سطح دو این رشته در از آن خود کرد.

در این کلاس دو مربی از ایران اسلامی حضور داشتند که حبیب نوظهوری قهرمان ارزنده سالهای نه چندان دور آذربایجانشرقی و ایران اسلامی به این افتخار نائل شد.

حبیب نوظهوری سطح یک را سال 2007 در کشور قطر به موفقیت گذارنده بود.

شهرداری تبریز در هفته هفدهم میزبان شموشک نوشهر

تیم فوتبال شهرداری تبریز در هفته هفدهم رقابت های فوتبال دسته یک باشگاه های کشور، روز چهارشنبه این هفته در ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی میزبان شموشک نوشهر خواهد بود.

در این هفته از رقابت ها شهرداری تبریز در حالی آخرین دیدار سالجاری خود را مقابل تیم نوشهری برگزار خواهد کرد که با 36 امتیاز از 16 بازی در رده نخست جدول رده بندی گروه الف قرار دارد و هشت امتیاز با تربیت یزد تیم دوم جدول فاصله دارد.

شهرداری تبریز که در هفته شانزدهم در لرستان مقابل داماش با نتیجه تساوی بدون گل متوقف شد، در این هفته و برای اینکه اختلاف امتیاز خود با تیم دوم جدول را حفظ کند برای برد به مصاف شموشک خواهد رفت.

شموشک نوشهر نیز در جدول رده بندی وضعیت مطلوبی ندارد و با 17 امتیاز در رده دهم جای گرفته و در دیدار رفت در نوشهر نیز بازی را نتیجه دو بر یک به شهرداری واگذار کرده بود.

دیدار دیگر نمایندگان فوتبال تبریز که در گروه ب رقابت های فوتبال دسته یک قرار دارند به دلیل انجام مسابقه از سری رقابت های جام حذفی، روز پانزدهم فروردین ماه سال آینده برگزار می شود و پتروشیمی در این روز به مصاف تیم صدرنشین نفت تهران می رود و گسترش فولاد تبریز نیز در تهران میهمان مهرکام پارس خواهد بود.

درخشش شمشیرباز تبریزی در رقابت‌های شمشیر بازی قهرمانی آسیا - فیلیپین

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر کشورمان با برتری مقابل شمشیربازان مالزی بر سکوی نخست رقابت‌های قهرمانی آسیا ایستاد و فرزاد باهر ارسباران شمشیرباز تبریزی که 2 مدال برنز در اسحله سابر نوجوانان کسب کرده بود به مدال طلای اسلحه سابر جوانان را دست یافت.

تیم ملی اسلحه سابر کشورمان با ترکیب سجاد پورسلیمان، فرزاد باهر ارسباران، محمد فتوحی، علی پاکدامن و سجاد پورسلمان با مربیگری محمد شیخ الاسلام و علیرضا طاهر خانی پس از پیروزی مقابل تیم‌های قزاقستان و هنگ کنگ به مرحله پایانی صعود کرد و با کسب پیروزی 45-34 مقابل شمشیر بازان مالزی مدال طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا را کسب کرد.

بدین ترتیب تیم مالزی نائب قهرمان و تیم‌های هنگ کنگ و کره نیز مشترک سوم شدند.

تیم ملی جوانان کشورمان در سال 2004 چین تایپه در زمان ریاست باقرزاده به این مقام نائل شده بود و بار دیگر در سال 2010 قهرمانی آسیا فلیپین به مقام قهرمانی رسید.

مدال طلای پریا بیگ زاده رزمی کار آذربایجان شرقی در رقابتهای کیک بوکسینگ کشور

نفرات برتر پنجمین دوره مسابقات کیک بوکسینگ (سبک اورینتال) قهرمانی بانوان کشور در همدان شناخته شدند و تیم کیک بوکسینگ بانوان آذربایجانشرقی به یک مدال طلا دست یافت.

در این رقابت ها که با شرکت 75 رزمی کار از هشت استان کشور به مدت دو روز در سالن ابن سینای شهر همدان برگزار شد، پریا بیگ زاده از آذربایجان شرقی در وزن منهای 48 کیلوگرم رده سنی بزرگسالان به تنها مدال طلا کاروان آذربایجانشرقی دست یافت تا جواز حضور در رقابتهای آسیایی را کسب کند.

نفرات برتر این دوره از رقابت ها برای حضور در سومین دوره مسابقه های قهرمانی اوپن آسیا به اردوی تیم ملی دعوت می شوند.

تیم والیبال بانوان شهرداری تبریز در لیگ دسته یک کشور باقی ماند

تیم والیبال بانوان شهرداری تبریز پس از انجام 14 دیدار در رقابتهای لیگ دسته یک بانوان قهرمانی باشگاههای کشور در رقابتهای لیگ دسته یک باقی ماند.

تیم والیبال بانوان شهرداری تبریز با کسب آخرین پیروزی خود در یزد عنوان پنجمی کشور را از آن خود کرد.

در رقابتهای لیگ دسته یک بانوان قهرمانی باشگاههای کشور تیم والیبال بانوان فردوسی استان همدان با کسب 30 امتیاز قهرمان لیگ دسته اول کشور شد و به لیگ برتر کشور صعود کرد.