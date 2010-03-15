مسیحیان نسبت به روند کند گفتگوهای بین کلیسایی اعتراض نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ بندیکت شانزدهم که دیروز یکشنبه 23 اسفند ماه در جمعه 350 نفری لوتری‌های رم در ایتالیا سخنرانی می‌کرد گفت که طرف کاتولیک و پروتستان یکدیگر را به کند کردن جنبش وحدت و نزدیکی کلیساهای مسیحی متهم می‌کنند اما تنها خداوند می‌تواند وحدت حقیقی را ایجاد کند.

جنبش وحدت و نزدیکی کلیساها، کلیساهای مسیحی را در دهه‌های اخیر به یکدیگر نزدیک‌تر کرده است اما اخیراً سرعت حرکت آن بسیار کند شده است

برخی از پروتستانها به‌ویژه در آلمان اظهار می‌دارند که پاپ سهم مهمی در کاهش سرعت حرکت جنبش وحدت داشته است چرا که وی به‌شدت مدعی شده است که کاتولیک تنها کلیسای حقیقی مسیحی است. آنها همچنین اظهار می‌دارند که به نظر می‌رسد پاپ بندیکت بیشتر متمایل به اصلاح روابط الهیاتی با کلیساهای ارتدکس محافظه‌کار است تا گروههای لیبرال پروتستان.



از دیدگاه واتیکان، چندین کلیسای پروتستان به واسطه منصوب کردن زنان به عنوان کشیش و اسقف و برگزاری مراسم ازدواج همجنسگرایان از زمینه‌های مشترک بین کلیساها خارج شده است.

بندیکت در جمع لوتری‌های آلمانی زبان رم که سلف وی ژان پل دوم در سال 1983 در میان آنها حضور یافت به زبان مادری خود گفت: ما یک راه را به راههای بسیاری تقسیم کرده‌ایم، بنابراین شاهدی که باید ارائه دهیم مبهم شده است. فکر می‌کنم باید قدردان این میزان نزدیک میان کلیساها باشیم چرا که وحدتی که ما به دنبال هستیم وحدت ایجاد شده توسط بشر است و از همان میزان شکنندگی سایر موضوعات ایجاد شده توسط بشر برخوردار است.