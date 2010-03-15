9 بند از مصوبات دهگانه کمیسیون تلفیق تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در بررسی این گزارش، بسیاری از نمایندگان به بندهای مختلف آن اعتراض داشتند به طوری که حسن کامران نماینده مردم اصفهان پیشنهاد حذف کل این گزارش را ارائه کرد اما این پیشنهاد رای نیاورد.

نمایندگان دیگر به ترتیب پیشنهاد حذف بندهای 1، 3،4، 5، 6 ، 7 ، 8 و 9 را ارائه کردند که نمایندگان تنها به حذف بند 9 رأی دادند.



در بند 9 موضوع اضافه شدن قطار شهری شهرهای جدید گلبهار مشهد، صدرای شیراز، سهند تبریز، هشتگرد و محمدیه رشت به جدول شماره 23 مطرح شده بود.

گزارش پیشنهادی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1389 کل کشور که به تصویب نمایندگان رسید به این شرح است:

*مبلغ دویست میلیارد ریال کاهش یافته از محل اعتبار کمک رئیس جمهور به اشخاص حقیقی و حقوقی منبع و پیشنهاد مصوب غیر از محل فوق بوده بنابراین این مبلغ از جزء (23) ردیف 520000 تامین می شود.

* از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت، مبلغ هشتصد میلیارد ریال برای اوقاف و امور خیریه و مبلغ پنج هزار میلیارد ریال برای شهرداری ها اختصاص می یابد.

* اعتبار ردیف 40702039 مشابه لایحه دولت منظور و مبلغ کسر شده از آن از محل ردیف 63-550000 تامین می گردد.

* از محل منابع واگذاری بنگاه ها و شرکت های دولتی مبلغ یکهزار و پانصد میلیارد ریال برای تکمیل دو خطه شدن راه آهن بافق - بندرعباس و مبلغ هشتصد میلیارد ریال برای اتصال راه آهن چابهار به شبکه ریلی کشور براساس مطالعات طرح جامع حمل و نقل ریلی کشور اختصاص و همین میزان از مبلغ افزایش یافته برای ردیف های درآمد هزینه ای طرح های راه و راه آهن کاهش می یابد.

* مبلغ دو هزار میلیارد ریال بابت یارانه بلیت حمل و نقل همگانی همه شهرهای کشور و مبلغ ششصد میلیارد ریال بابت یارانه بلیت متروی تهران و قطار شهری سایر شهرها اختصاص می یابد.

* در سال 1389 وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها و شهرداری ها در سال 1389 نظام مالی و درآمدی شهرداری ها را با رویکرد ایجاد منابع درآمدی پایدار و مستمر، توسعه کسب و کار، ایجاد اشتغال و حرکت به سمت عدالت اجتماعی از طریق متعادل نمودن و کاهش عوارض و هزینه های ساخت و ساز اداری، تجاری، خدماتی و مسکونی به میزان بهره مندی از خدمات شهری و عمومی شهرداری ها هدایت و ساماندهی نماید.

* برای جبران مبلغ هزار میلیارد ریال کسر شده از اعتبار هدفمند شدن یارانه ها برای بهزیستی این مبلغ از سرجمع سایر اعتبارات عمرانی تامین گردد.

* از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال بابت رد دیون دولت مبلغ ششصد و سی میلیارد ریال برای راه آهن اصفهان - شیراز و مبلغ دویست و بیست میلیارد ریال برای راه آهن بوشهر - شیراز اختصاص یافت.

*مبلغ 2000 میلیارد ریال برای دهیاری های کشور اختصاص یافت.

غیر از مورد ردیف 6 بقیه موارد در جداول و ردیف ها اعمال خواهد شد.

نمایندگان پس از بررسی این گزارش در باره تصویب ماده واحده کل بودجه سال 1389 کل کشور رای گیری کردند و آن را به تصویب رساندند.