احضار رئیس فدراسیون جودو به دادسرای انقلاب/ مهلت سه روزه به امینی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه سه تن از منتقدین فدراسیون جودو به اتهام افترا و تهمت از علیرضا امینی به مراجع قضایی شرکت کردند، روز یکشنبه - 23 اسفندماه - برگه احضاریه رئیس فدراسیون جودو از سوی بازپرس شعبه نهم داداسرای کارکنان دولت به دفتر امور مشترک امور فدراسیون ها ارسال شد.

براین اساس علیرضا امینی از این تاریخ (23 اسفندماه) سه روز مهلت دارد تا در این بازپرسی حضور پیدا کند و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، منتقدین فدراسیون جودو که بعد از برگزاری مجمع و انتخاب علیرضا امینی همچنان بر روی مواضع قبلی خود باقی مانده اند در جدیدترین اقدام خود شکایت نامه ای را به فدراسیون جهانی ارسال کردند. این عده که در مراجع داخلی نیز تقاضای ابطال انتخابات را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده و پیگیر موضوع هستند برخی تخلفات فنی را نیز از طریق فدراسیون جهانی پیگیری می کنند.

مهرداد حسن زاده یکی از این منتقدین در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: فدراسیون های کشوری باید در چارچوب قوانین فدراسیون های جهانی عمل کنند و اگر جودوکاران تخلفات فنی دیده و در حق آنها اجحاف شد می توانند همانند فوتبال و سایر رشته های ورزشی با ارائه مدارک مستند در مورد احقاق حق خود به فدراسیون جهانی شکایت کند و ما هم بر همین اساس عمل کردیم.

وی در مورد این تخلفات گفت: برگزاری دوره های مربیگری و داوری و مسابقات برخلاف قوانین فدراسیون جهانی، توهین به پیشکسوتان، دوپینگ، صغرسنی، اعطای مدارک مربیگری و داوری و دان های بی مورد تنها برخی از این تخلفات است که پیگیر هستیم.

این منتقد جودو ادامه داد: در صورت لزوم وکیل گرفته و تا حصول نتیجه نهایی کار را دنبال خواهیم کرد. حتی اگر لازم باشد به دادگاه عالی ورزش شکایت خواهیم کرد.

حسن زاده در پایان گفت: در مراجع داخلی پیگیر شکایت خود هستیم، پرونده این موارد در دادسرای کارکنان دولت و دیوان عدالت اداری در حال بررسی است.