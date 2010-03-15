تعاونی فراگیر ملی در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، امرالله فلاح زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت: 70 درصد اعضای این تعاونی ها که با هدف فقرزدایی در جامعه ایجاد می شود را سه دهک پایین اقتصادی جامعه تشکیل می دهند.

وی افزود: با راه اندازی این تعاونی تلاش می شود با یک بنیه مالی خوب پروژه های اقتصادی بزرگ استان یزد از محل سفرهای هیئت دولت به استان اجرایی شود.

فلاح زاده خاطرنشان کرد: استان یزد نخستین استانی است که مجوز تشکیل تعاونی فراگیر را از وزارت تعاون دریافت کرده است.

رتبه دوم ارزیابی عملکرد ادارات تعاون سطح کشور از آن یزد شد

وی در بخش دیگری این نشست از کسب رتبه دوم استان یزد پس از آذربایجان غربی در ارزیابی عملکرد وظایف ادارات تعاون سطح کشور خبر داد و افزود: بر اساس اعلام ارزیابی امور استانهای وزارت تعاون، اداره تعاون استان یزد در زمینه عملکرد وظایف مربوطه رتبه دوم را در بین 30 استان کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل اداره تعاون استان یزد همچنین از تشکیل 300 تعاونی جدید در بخش‌ های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی در استان یزد خبر داد و اظهار داشت: 253 مورد از این تعاونی ها در راستای تحقق دولت الکترونیک به طور کاملا الکترونیکی فعالیت خواهد کرد.

چهار سامانه جدید در اداره تعاون استان یزد راه اندازی شد

وی همچنین افزود: در همین راستا در سال جدید چهار سامانه الکترونیکی در اداره کل تعاون استان یزد تشکیل شده است که این سامانه‌ ها شامل سامانه ثبت، تغییرات، نظارت بر مسکن مهر و نظارت جامع بر کار تعاونی ‌هاست.

فلاح‌‍زاده ادامه داد: بر این اساس کار ثبت بخشی از تعاونی‌ ها از اواسط امسال به صورت الکترونیکی انجام شده و از اوایل سال 89 نیز تمامی تعاونی ‌ها در سامانه الکترونیکی ثبت خواهد شد همچنین برای ثبت تغییرات تعاونی ها دیگر نیازی به مراجعه حضوری نیست و اعلام تغییرات از طریق سامانه های الکترونیکی میسر خواهد بود.

121 تعاونی فارغ التحصیلان و بانوان در یزد تشکیل شد

فلاح ‌‍زاده در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه بحث اشتغال فارغ‌ التحصیلان و بانوان از دغدغه‌ های مهم وزارت تعاون و از اولویت‌ های اداره تعاون استان یزد بود، عنوان کرد: بر این اساس امسال 81 تعاونی برای فارغ‌ التحصیلان و 40 تعاونی برای بانوان تشکیل شد و در این رابطه در مجموع 270 نفر با دریافت تسهیلات بلاعوض، تسهیلات تعاونی و تسهیلات یارانه‌دار وارد بازار کار شدند.

مدیرکل اداره تعاون استان یزد گفت: برای حفظ اشتغال موجود در بخش تعاونی‌ ها نیز، تعاونی‌ ها غیرفعال و راکد وارد مدار فعالیت شدند و تعاونی‌ های در مرحله اجرا نیز با انجام سریع اقدامات به مرحله فعالیت وارد شدند.

فلاح‌زاده اظهار داشت: در استان یزد از مجموع تعاونی‌های موجود هزار و 24 تعاونی نیمه فعال و راکد هستند که بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است هر سال 20 درصد از آنها فعال شوند که امسال نیز توانستیم موتور حرکت 20 درصد از این تعداد را با رفع مشکلات آنها که اغلب مدیریتی، آموزشی و کمبود نقدینگی بود، برطرف کنیم.

وی یادآور شد: امسال همچنین 354 تعاونی در استان یزد در دست اجرا بود که با انجام اقدامات لازم، 158 مورد از آنها وارد مرحله بعدی شدند و برای ادامه روند فعالیت آنها با 10 دستگاه تفاهمنامه همکاری امضا شده و در نهایت 84 تعاونی تشکیل شد.

این مسئول همچنین با اشاره به اینکه یکی از مهمترین وظایف اداره تعاون، حل مسائل و مشکلات تعاونی‌ هاست افزود: در این راستا صلاحیت مدیران تعاونی‌ ها بررسی شد و هزار و 102 تعاونی نیز نظارت و حسابرسی شد.

5.5 میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کارآفرینی تعاون استان یزد هزینه شد

مدیرکل اداره تعاون استان یزد با اشاره به اینکه در حوزه کارآفرینی و اشتغال نیز امسال 5/3 میلیارد تومان تسهیلات یارانه ‌دار در اختیار بخش تعاون قرار گرفته و دو میلیارد تومان نیز از منابع داخلی در اختیار تعاونی‌ها قرار گرفته است،‌ اظهار امیدواری کرد: در سال 89 این میزان اعتبارات به دو تا سه برابر افزایش یابد.

وی با اشاره به سفرهای استانی هیئت دولت به استان یزد نیز اظهار داشت: در این سفرها درخواست‌های اشتغال به اداره تعاون واگذار شده است و در سفر دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به استان یزد 7 هزار نامه به اداره تعاون تحویل داده شد که 5 هزار و 916 نامه در رابطه با اشتغال بود که در این زمینه افراد شناسایی، دعوت و مشاوره و در تشکل‌های تعاونی ساماندهی شدند.

صادرات تعاونی های استان یزد 3.5 برابر افزایش یافته است

وی همچنین صادرات را نیز یکی از اولویت‌ های مهم تعاون برشمرد و افزود: میزان صادرات استان یزد در بخش تعاون امسال نسبت به سال گذشته بین سه تا 3.5 برابر افزایش یافته است به نحوی که سال گذشته ارزش ریالی صادرات تعاونی ‌های استان یزد 1947 هزار دلار بود که این رقم در سال جاری این رقم 3318 هزار دلار رسیده است.

فلاح زاده همچنین با اشاره به وضعیت مسکن مهر در استان یزد اظهار داشت: از مجموع 18 هزار و 684 واجد شرایط دریافت مسکن مهر که در 82 تعاونی ساماندهی شده اند، 12 هزار و 651 آورده خود را تامین کردند و هم اکنون قرارداد هشت هزار و 348 واحد با پیمانکار منعقد شده و در مراحل مختلف تکمیل پروژه مسکن مهر هستند.

متقاضیان مسکن مهر نسبت به تعیین تکلیف خود در تعاونی ها اقدام کنند

وی با اشاره به اینکه کار برخی تعاونی ها به دلیل عدم مراجعه ثبت نام کنندگان راکد مانده است، افزود: برخی متقاضیان مسکن مهر تنها تا مرحله ثبت نام پیشرفته اند و هنوز سهم یک میلیون تومانی خود را پرداخت نکرده اند.

فلاح زاده از این افراد خواست: با مراجعه خود به تعاونی ها نسبت به سهمیه خود اقدام و تکلیف خود را مشخص کنند.

وی با اشاره به حداکثر مبلغی که متقاضیان مسکن مهر باید پرداخت کنند، عنوان کرد: در شهر یزد زیربنای مفید هر واحد مسکونی مهر 75 مترمربع است که با مشاعات شامل انباری و پارکینگ و ... به 110 مترمربع می‌ رسد و اگر به طور متوسط هر مترمربع 300 هزار تومان محاسبه شود، ارزش کل ملک 30 میلیون تومان خواهد بود که 10 میلیون تومان آن باید توسط متقاضی و 20 میلیون تومان دیگر توسط دولت تامین می شود.

فلاح زاده خاطرنشان کرد: سهم متقاضی از بین 24 تا 30 ماه قابل پرداخت خواهد بود.

یک سوم جمعیت استان یزد عضو تعاونی ها هستند

فلاح زاده همچنین اظهار داشت: در استان یزد 365 هزار و 102 نفر در چهار هزار و 792 تعاونی عضویت دارند که با در نظر گرفتن جمعیت یک میلیونی استان، می توان گفت یک سوم جمعیت استان یزد عضو تعاونی ها هستند.

وی افزود: این تعاونی ها هم اکنون با سرمایه گذاری بالغ بر 60 میلیارد تومان مشغول فعالیت هستند.