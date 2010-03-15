مسابقات گلف جام وحدت در قم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد علویون روز دوشنبه با بیان این مطلب گفت: سال گذشته در نیمه دوم اسفندماه نخستین دوره رقابتهای گلف جام وحدت با شرکت تیمهای مطرح کشور به میزبانی هیئت قم برگزار شد که سطح کیفی و کمی و شیوه برگزاری جام مورد تایید فدراسیون گلف قرار گرفت و به همین دلیل امسال نیز میزبان دومین دوره این مسابقات نیز هستیم.

رئیس هیئت گلف قم افزود: برای شرکت در این رقابتها تاکنون 14 تیم اعلام آمادگی کرده اند که البته پیش بینی می شود این تعداد افزایش یابد.

مکان برگزاری این جام نیز، زمین گلف بوستان غدیر قم می باشد.

علویون اظهار داشت: تیم گلف استان قم نیز خود را برای حضور در این مسابقات آماده کرده است و با توجه به اینکه گلف بازان قم در رقابتهای دور رفت لیگ دسته دوم باشگاههای کشور حضوری موفق داشته اند، در این مسابقات نیز مدعی قهرمانی هستند.